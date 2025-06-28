Одного сина втратив: путініст Басков готується стати батьком

Путініст Басков збирається отримати ще одну дитину в майбутньому.

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Басков розповів про свої плани / Колаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Коротко:

Навіщо Баскову дитячі кімнати

На що він розраховує в майбутньому

Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Микола Басков, готується стати батьком.

Принаймні, як пишуть російські пропагандисти, Басков уже багато років намагається добудувати свій будинок, витрачаючи всі зароблені гроші на будівництво. Повідомляється, що спалень у будинку горластого путініста буде аж 7 штук. Крім того, він розповів, що в його будинку також передбачена дитяча зона з дитячими кімнатами.

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Путініст Басков будує будинок / Фото Instagram/nikolaibaskov

Басков також розраховує обзавестися великою родиною в майбутньому. Як відомо, у нього є дитина від першого шлюбу - син Броніслав. Дитину багато років тому усиновив другий чоловік колишньої дружини Баскова Світлани Шпігель.

Пара розлучилася через кілька років після весілля. Повідомляється, що Басков одружився зі Світланою Шпігель, щоб отримувати більше прибутків, завдяки її батькові-бізнесмену.

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Раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

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Хто такий Микола Басков Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

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