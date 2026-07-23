"Буде біда - вона і сталася": Олена Тополя розкрила, що зруйнувало її шлюб

Співачка розповіла, що сталося в її минулих стосунках.

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Олена Тополя - розлучення з Тарасом Тополею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

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Коли шлюб Тараса та Олени Тополі дав тріщину

Чому артистка вирішила повернутися зі США в Україну

Українська співачка Олена Тополя натякнула, коли саме почав руйнуватися її шлюб із музикантом Тарасом Тополею. За словами артистки, в інтерв’ю Аліні Доротюк це сталося під час її перебування у США разом із дітьми на початку повномасштабного вторгнення.

Зірка зізналася, що перебувати за кордоном їй було психологічно важко. Згодом вона відчула інтуїтивну потребу терміново повернутися додому, щоб врятувати сім’ю, однак від "біди" це її вже не врятувало.

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"Я відчула, що пора повертатися, бо буде біда - вона і сталася. Це просто інтуїтивно вже все було", - розповіла Олена.

Тарас і Олена Тополя з дітьми / фото: instagram.com, Олена Тополя

Співачка натякнула, що проблеми у стосунках зіркової пари почали накопичуватися. За словами артистки, ніхто не має права сприймати партнера як свою власність, іграшку чи прислугу, ігноруючи його особисті потреби, мрії та право на власне життя.

"Тобто не піддаватися, не грати в цю гру з тією людиною, яка хоче тобою маніпулювати, контролювати, тобто сприймати тебе як річ, а не як особистість чи людину, яка живе своїм життям, має свою долю, свій шлях, свої мрії, свої бажання, і він має на це право, щоб реалізовувати все це", - поділилася Тополя.

Олена Тополя - причина розлучення / фото: instagram.com/alyoshasinger

Олена зізналася, що розчарування в найближчій людині повністю зруйнувало звичний фундамент її життя. Незважаючи на те, що артистка підписала угоду про нерозголошення, вона відверто розповіла про свої почуття.

"Мені просто стало дуже глибоко сумно. Сумно від того, що у мене просто розсипався світ, розсипався фундамент, розсипалося взагалі все моє сприйняття. Що людяність у якийсь момент просто зникає і там народжується щось зовсім інше, чого ти ніколи не бачив і не знав. А це ніби та сама людина", - висловилася артистка.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha вона почала виступати під ім’ям Олена Тополя.

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