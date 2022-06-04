Жураковська закликала викорінити російську культуру в Україні, згадавши "зарозумілу харю" Безрукова

Журавська закликала викорінити російську культуру в Україні / скріншот

Українська актриса Олеся Жураковська заявила, що російська культура може бути зброєю під час війни.

В інтерв'ю Аліні Доротюк вона привела в приклад російського актора Сергія Безрукова, який зачитав вірш Пушкіна "наклепникам Росії" на підтримку війни в Україні.

"Я росла на казках Пушкіна, і коли я так кажу, повірте, це не дуже просто мені про це сказати. Але коли вірші Пушкіна Безруков використовує як зброю і сидить з мерзенною зарозумілою харею і читає, щось там розповідає. Треба усвідомлювати, що вірші Пушкіна можуть бути зброєю, а не тільки чудовими казками", – заявила Жураковська.

Актриса підкреслила, що під час війни є тільки чорне і біле, тому потрібно бути радикальними.

читайте також"Вона заявляє, що Україна винна в цій війні": Денисенко розповіла про зраду Байрак"Для того, щоб не було простору для цих розмов, що не все так однозначно, потрібно зараз видалити. Ось знаєте, коли пухлина видаляють, то видаляють всі метастази і захоплюють тканину навколо них, щоб не було проблеми. Вдома ніхто не забороняє, робіть все, що хочете, в державі цього не повинно бути, – зазначила вона.

Нагадаємо, через більше місяця після вторгнення Росії в Україну до пропаганди війни підключився актор Сергій Безруков. Він зачитав вірш Пушкіна на підтримку російської армії.

Це не залишив без уваги відомий український продюсер і співак Потап, який відповів йому.

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