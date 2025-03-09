Зірка Ліги Сміху опинився в розшуку ТЦК - що сталося

Коротко:
- Тарас Стадницький зізнався, що перебував у розшуку ТЦК
- Артист розповів, як його справи йдуть зараз
Зірка Ліги Сміху і "Таньки і Володьки" Тарас Стадницький знятий з військового обліку з травня 2023 року. Зараз він займається волонтерством на користь ЗСУ - збирає донати під час виступів на автомобілі, амуніцію тощо для наших захисників.
Нещодавно комік зізнався, що мав проблеми з ТЦК - він перебував у розшуку через те, що його адреса прописки не збігалася з фактичною адресою проживання. Про це Стадницький розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.
"Мені влітку 2022 року прийшла повістка, а точніше не повістка, а розшук. Бо я не живу на тому місці, де зареєстрований за документами. Я живу в іншій квартирі. Я з цією повісткою прийшов до ТЦК, кажу, що мій номер телефону є у всіх державних структурах, я пройшов усі етапи ВЛК та ТЦК. Я знятий з обліку в травні 2023 року", - повідомив шоумен.
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Хто такий Тарас Стадницький?
Тарас Стадницький - український комедійний актор, гуморист, шоумен, телеведучий, гравець команди "V.I.P. Тернопіль" (з 2012-го), фіналіст Вищої Української ліги КВК 2007 року, член журі численних мистецьких конкурсів і фестивалів. Виконує головну роль у телесеріалі "Танька і Володька", повідомляє Вікіпедія.
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