Зірка Ліги Сміху опинився в розшуку ТЦК - що сталося

Тарас Стадницький зізнався, коли та за яких обставин у нього з'явилися проблеми.

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Тарас Стадницький у розшуку ТЦК - гуморист розповів, що сталося / колаж: Главред, фото: instagram.com/vipvolodka

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Тарас Стадницький зізнався, що перебував у розшуку ТЦК

Артист розповів, як його справи йдуть зараз

Зірка Ліги Сміху і "Таньки і Володьки" Тарас Стадницький знятий з військового обліку з травня 2023 року. Зараз він займається волонтерством на користь ЗСУ - збирає донати під час виступів на автомобілі, амуніцію тощо для наших захисників.

Нещодавно комік зізнався, що мав проблеми з ТЦК - він перебував у розшуку через те, що його адреса прописки не збігалася з фактичною адресою проживання. Про це Стадницький розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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"Мені влітку 2022 року прийшла повістка, а точніше не повістка, а розшук. Бо я не живу на тому місці, де зареєстрований за документами. Я живу в іншій квартирі. Я з цією повісткою прийшов до ТЦК, кажу, що мій номер телефону є у всіх державних структурах, я пройшов усі етапи ВЛК та ТЦК. Я знятий з обліку в травні 2023 року", - повідомив шоумен.

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Хто такий Тарас Стадницький? Тарас Стадницький - український комедійний актор, гуморист, шоумен, телеведучий, гравець команди "V.I.P. Тернопіль" (з 2012-го), фіналіст Вищої Української ліги КВК 2007 року, член журі численних мистецьких конкурсів і фестивалів. Виконує головну роль у телесеріалі "Танька і Володька", повідомляє Вікіпедія.

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