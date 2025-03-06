Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Не шкодую": на своє 40-річчя Козловський зізнався, за що готовий вибачитися

Анна Підгорна
6 березня 2025, 23:33
27
Віталій Козловський поділився почуттями, які переповнювали його в день ювілею.
Віталій Козловський із дружиною та сином
Віталій Козловський відзначив 40-річчя - нові фото з дружиною і сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Коротко:

  • Віталій Козловський відзначив 40-річчя
  • Артист розповів, кому і за що вдячний у житті

Український співак Віталій Козловський сьогодні відсвяткував ювілей - зірці виповнилося 40 років. Попередній рік для нього був насичений подіями - одруження, народження первістка, служба, тож тепер артист очікує, що і рік прийдешній не поскупиться.

Підбивати підсумки Козловський не став. Натомість він у своєму блозі в Instagram опублікував сімейну фотосесію, а в підписі зазначив, що вже має найдорожче, чого могла б побажати людина. Також він подякував долі за її подарунки та за особливих людей у своєму житті.

відео дня

"Все, що мені треба - в мені, в душі. І я маю найбільший скарб, який може мати людина - це моя сім’я! Ні про що не шкодую, за всі помилки, зроблені несвідомо – вибачаюсь! Дякую долі за все і за всіх. За те, що моє життя є настільки цікавим і непередбачуваним. Далі життєвий атракціон налаштовує на ще більш цікаві шляхи! Вірю у перемогу, в Україну і в наших офігєзних Людей", - написав Віталій Козловський.

Віталій Козловський із дружиною та сином
Віталій Козловський відзначив 40-річчя - нові фото з дружиною та сином / instagram.com/vkozlovsky_music

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота стала жертвою домашнього насильства. Українська красуня показала моторошні наслідки побиття з боку коханого.

Також українська акторка Ольга Сумська розповіла про розбіжності з дочкою. При цьому вона зазначила, що не може промовчати, коли справа стосується і Тоні, старшої доньки, і Анни, молодшої.

Читайте також:

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віталій Козловський новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Потужні вибухи в окупованому Криму: місцеві жителі повідомляють про прильоти

Потужні вибухи в окупованому Криму: місцеві жителі повідомляють про прильоти

01:54Війна
Прогрес з Україною та РФ і відмова від ядерної зброї – нова заява Трампа

Прогрес з Україною та РФ і відмова від ядерної зброї – нова заява Трампа

01:00Світ
Росіяни масово атакували Одесу дронами - палають житлові будинки

Росіяни масово атакували Одесу дронами - палають житлові будинки

23:47Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

Олександра Кучеренко вперше вийшла на зв'язок після новин про розлучення з Комаровим

Олександра Кучеренко вперше вийшла на зв'язок після новин про розлучення з Комаровим

Бомбічний салат із продуктів, які є майже в кожному холодильнику - рецепт

Бомбічний салат із продуктів, які є майже в кожному холодильнику - рецепт

Карта Deep State онлайн за 6 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Скоро із Зеленським разом": Максим Галкін вразив шанувальників

"Скоро із Зеленським разом": Максим Галкін вразив шанувальників

Останні новини

01:54

Потужні вибухи в окупованому Криму: місцеві жителі повідомляють про прильоти

01:30

Після зміни правил на виїзд: чи зможуть Ziferblat поїхати на Євробачення-2025

01:00

Прогрес з Україною та РФ і відмова від ядерної зброї – нова заява Трампа

06 березня, четвер
23:47

Росіяни масово атакували Одесу дронами - палають житлові будинкиВідео

23:33

"Не шкодую": на своє 40-річчя Козловський зізнався, за що готовий вибачитися

Пауза у війні може початися до травня, Трамп налаштований на велику угоду з Путіним – КуликПауза у війні може початися до травня, Трамп налаштований на велику угоду з Путіним – Кулик
23:30

"Війна стала катастрофою для Путіна": в The Telegraph зробили цікаву заяву

23:12

Стаття НАТО про колективну оборону може бути скасована: що замислив Трамп

23:11

"99,99% смертності": учасниця шоу "Холостяк-11" розповіла про свою онкологію

22:43

Трамп хоче, щоб Україна стояла за дверима поки він веде переговори з РФ - КуликВідео

Реклама
22:40

Особняк з 25 спальнями продається за смішну ціну: що чекає на покупців всередині

22:19

Те, що Надя не покаже: Кацурін оприлюднив домашні фото Дорофєєвої

22:06

Розкрито грандіозну таємницю Валерія Меладзе - деталі

21:37

В Україні натрапили на рідкісні ляльки в секонд-хенді: коштують цілий статок

21:33

Що всередині в сумці у кенгуру: дивовижні факти про тварину

21:22

Зрадниця Корольова почала мити підлогу в Кремлі - деталі

21:18

Дружина популярного голлівудського актора вчинила страшний суїцид

21:03

Не про мінерали: про що США домовлятимуться з Києвом на переговорахВідео

21:00

Зробить лице молодшим та свіжішим: як обрати ідеальну червону помаду

20:51

Одразу в двох областях: ЗСУ потужно вдарили по пунктах управління росіян

20:47

Низькорослі помідори – топ сорти для смачних салатів

Реклама
20:31

Умова підписання угоди: США вимагають від України швидкого припинення вогню

20:27

Чи можна брати дітей на цвинтар: священник дав чітку остаточну відповідь

19:59

Сліди косметики на комірці куртки: як швидко вивести сліди тоналки та помади

19:43

Припікатиме +19: коли Україну накриє нове похолодання

19:37

Як зрозуміти, що собака щаслива: 8 ознак, на які варто звертати увагу

19:30

Ціна "тане на очах": в Україні різко подешевшав популярний овоч

19:22

Переговори України та США: відома дата і місце проведення

19:10

Трамп здатен допомогти Україні єдиним способомПогляд

19:05

Чи варто вимикати роутер на ніч: експерти дали неочікувану відповідь

19:02

Втрати України та нова тактика росіян: головні новини України (дайджест)

18:59

США намагаються всадити РФ та Україну за стіл переговорів: чим шантажує Трамп

18:59

Чотири пункти: Потап у США розповів, як насправді скинув 20 кілограмів

18:55

Як виглядати молодше – секрети гардероба, що освіжають образ

18:48

"Відмова" від долара: в Україні можуть змінити основну валюту

18:40

"З величезним жалем": Вєрку Сердючку та команду не випустили з України

18:30

Серйозні зміни у документах: у МВС попередили водіїв про важливе оновлення

18:22

Дмитро Комаров: "Коли ти вже знаходишся в епіцентрі події, тобі вже не страшно"

18:21

Банани можуть повністю зникнути з полиць магазинів: в чому причина

17:39

"Європа здатна виграти будь-яке протистояння": Туск готовий зробити РФ переможеною

17:34

Десятки тисяч з початку 2025 року: Сирський зробив нову заяву про втрати Росії

Реклама
17:26

"Воювати нікому": Залужний прямо розповів про критичні втрати ЗСУ

17:18

"Я в постійній гонитві": зірка "Жіночого лікаря" розійшлася з бойфрендом

17:00

Несподіваний штраф за лампочку: коли водія можуть покарати на 1000 гривень

16:45

Бельгія на рік відклала постачання до України F-16: яка причина

16:07

Серйозний конкурент Вінегрету: рецепт унікального салату з буряка

16:03

"У стилі 1941-1945 років": Росія готується до масштабної хвилі мобілізації

15:57

Інша людина: колишній Лорак показав їхню спільну доньку

15:56

"Існує два сценарії": названо дату підписання великої угоди щодо війни в УкраїніВідео

15:42

ТОП б/у авто, які не розчарують власника: рейтинг надійності від експертів

15:17

Популярний американський репер Offset їде в РФ із концертом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти