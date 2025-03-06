"Не шкодую": на своє 40-річчя Козловський зізнався, за що готовий вибачитися

Віталій Козловський поділився почуттями, які переповнювали його в день ювілею.

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Віталій Козловський відзначив 40-річчя - нові фото з дружиною і сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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Віталій Козловський відзначив 40-річчя

Артист розповів, кому і за що вдячний у житті

Український співак Віталій Козловський сьогодні відсвяткував ювілей - зірці виповнилося 40 років. Попередній рік для нього був насичений подіями - одруження, народження первістка, служба, тож тепер артист очікує, що і рік прийдешній не поскупиться.

Підбивати підсумки Козловський не став. Натомість він у своєму блозі в Instagram опублікував сімейну фотосесію, а в підписі зазначив, що вже має найдорожче, чого могла б побажати людина. Також він подякував долі за її подарунки та за особливих людей у своєму житті.

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"Все, що мені треба - в мені, в душі. І я маю найбільший скарб, який може мати людина - це моя сім’я! Ні про що не шкодую, за всі помилки, зроблені несвідомо – вибачаюсь! Дякую долі за все і за всіх. За те, що моє життя є настільки цікавим і непередбачуваним. Далі життєвий атракціон налаштовує на ще більш цікаві шляхи! Вірю у перемогу, в Україну і в наших офігєзних Людей", - написав Віталій Козловський.

Віталій Козловський відзначив 40-річчя - нові фото з дружиною та сином / instagram.com/vkozlovsky_music

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Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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