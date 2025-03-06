"Не шкодую": на своє 40-річчя Козловський зізнався, за що готовий вибачитися

Коротко:
- Віталій Козловський відзначив 40-річчя
- Артист розповів, кому і за що вдячний у житті
Український співак Віталій Козловський сьогодні відсвяткував ювілей - зірці виповнилося 40 років. Попередній рік для нього був насичений подіями - одруження, народження первістка, служба, тож тепер артист очікує, що і рік прийдешній не поскупиться.
Підбивати підсумки Козловський не став. Натомість він у своєму блозі в Instagram опублікував сімейну фотосесію, а в підписі зазначив, що вже має найдорожче, чого могла б побажати людина. Також він подякував долі за її подарунки та за особливих людей у своєму житті.
"Все, що мені треба - в мені, в душі. І я маю найбільший скарб, який може мати людина - це моя сім’я! Ні про що не шкодую, за всі помилки, зроблені несвідомо – вибачаюсь! Дякую долі за все і за всіх. За те, що моє життя є настільки цікавим і непередбачуваним. Далі життєвий атракціон налаштовує на ще більш цікаві шляхи! Вірю у перемогу, в Україну і в наших офігєзних Людей", - написав Віталій Козловський.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота стала жертвою домашнього насильства. Українська красуня показала моторошні наслідки побиття з боку коханого.
Також українська акторка Ольга Сумська розповіла про розбіжності з дочкою. При цьому вона зазначила, що не може промовчати, коли справа стосується і Тоні, старшої доньки, і Анни, молодшої.
Читайте також:
- "З величезним жалем": Вєрку Сердючку і команду не випустили з України
- Чотири пункти: Потап у США розповів, як насправді скинув 20 кілограмів
- Те, що Надя не покаже: Кацурін оприлюднив домашні фото Дорофєєвої
Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред