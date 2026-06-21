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"Обстріл, паркінг, дим": Нікітюк розкрила, як минув день народження її сина

Христина Трохимчук
21 червня 2026, 11:04оновлено 21 червня, 11:59
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Ведуча показала, як Оскар святкував свій перший день народження.
Леся Нікітюк із сином Оскаром
Леся Нікітюк із сином Оскаром / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтеся:

  • Синові Лесі Нікітюк виповнився рік
  • Як пройшов день народження Оскара

Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками, як пройшов перший день народження її первістка Оскара. У Instagram зірка опублікувала нові знімки з малюком і розповіла, як російська атака ледь не зіпсувала свято її сина.

На знімках Нікітюк позувала з синочком на лоні природи — у красивому сосновому лісі. Ведуча обрала для себе та Оскара світлі образи в блакитних тонах, які чудово поєднувалися між собою. Знаменитість зізналася, що шукала заспокоєння після потужного обстрілу Києва в ніч на 15 червня, коли разом із сином ледь не постраждала під час задимлення на паркінгу, який слугував укриттям для її родини.

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День народження сина Лесі Нікітюк
День народження сина Лесі Нікітюк / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Нічний обстріл, паркінг, дим — у перший день народження малюка. З приємного — це ваші привітання, батьки та рідні, подарунки, кульки, стіл, посмішки дитини та відпочинок", — написала Леся.

Після важкої ночі знаменитість вирішила виїхати з Києва до заміського комплексу, щоб перезавантажитися та відзначити головне свято сина. Ведуча поділилася знімками прикрашеного кульками та квітами столу, за яким має зібратися вся її родина для святкування дня народження Оскара.

Як Леся Нікітюк відсвяткувала перший день народження сина
Як Леся Нікітюк відсвяткувала перший день народження сина / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся Нікітюк — син

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою, народивши 15 червня 2025 року сина Оскара в одному з київських пологових будинків. Зірка народжувала самостійно, спростувавши чутки про сурогатне материнство, а її коханий і батько дитини — військовослужбовець Дмитро Бабчук — підтримував кохану під час пологів. У листопаді того ж року пара охрестила чотиримісячного сина в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що українські актори Наталка Денисенко та Андрій Фединчик знову провели час разом після розставання. Знаменитість опублікував у соцмережах серію знімків, на яких він зображений із колишньою дружиною та їхнім спільним 8-річним сином.

Також шоумен Максим Галкін святкує свій 50-річний ювілей. Артист поділився серією свіжих фотографій, наочно довівши шанувальникам, що зустрічає цю круглу дату у прекрасній фізичній формі. Знімки іменинника викликали справжній фурор серед українських зірок.

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Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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