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У США помер легендарний режисер і продюсер Джеймс Берроуз

Олена Кюпелі
20 червня 2026, 20:40
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Родичі Джеймса Берроуза підтвердили смерть знаменитості.
Помер американський режисер
Помер американський режисер / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

  • Чим прославився режисер
  • Що про нього кажуть

Популярний американський режисер і актор Джеймс Берроуз помер у віці 85 років.

Як повідомляє People, його родина підтвердила цю новину. Берроуз зробив багаторічну кар'єру на телебаченні, розпочавши з серіалу "Шоу Мері Тайлер Мур". Він був одним із творців популярного серіалу "Cheers". 11-разовий лауреат премії "Еммі" також зрежисирував усі епізоди серіалу "Вілл і Грейс" під час його первинного показу та працював за кадром над такими серіалами, як "Таксі", "Фрейзер", "Друзі" та "Третя планета від Сонця".

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"Ми вшановуємо незвичайне життя та вічну спадщину Джеймса "Джиммі" Берроуза, який мирно помер сьогодні в оточенні люблячої родини", — йдеться у заяві родини Берроуза. "Понад п’ять десятиліть Берроуз був одним із найвпливовіших і найулюбленіших режисерів в історії телебачення. Як легендарний режисер, наставник і творча сила, він допоміг сформувати покоління комедіантів і приніс незмірну радість глядачам у всьому світі".

"За свою безпрецедентну кар’єру Берроуз зняв понад 1000 епізодів телесеріалів і відіграв важливу роль у створенні деяких із найкультовіших серіалів, зокрема "Шоу Мері Тайлер Мур", "Таксі", "Чірс", "Фрейзер", "Друзі", "Вілл і Грейс" та "Теорія великого вибуху", серед багатьох інших", — йдеться в заяві.

"Але крім своїх видатних досягнень, Берроуза запам’ятають за щось ще важливіше: за його доброту, щедрість і непохитну віру в людей, що його оточували. Він мав рідкісну здатність робити всіх кращими і був відомий тим, що пам’ятав по імені кожного, з ким зустрічався, завдяки чому колеги на всіх рівнях відчували себе поміченими, цінними та шанованими", — заявила його родина.

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Про особу: Джеймс Берроу

Джеймс Берроуз був американським телевізійним режисером. Він отримав безліч нагород, зокрема 11 премій "Еммі" у прайм-таймі та п’ять премій Гільдії режисерів Америки. У 2015 році він був удостоєний премії Гільдії режисерів Америки за досягнення усього життя, а в 2016 році на каналі NBC вийшов спеціальний випуск "Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows".

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