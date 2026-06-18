"Дід з того світу": Леся Нікітюк показала сина

Коротко:
- Що написала Нікітюк
- Якими фото вона поділилася
Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно зворушливо привітала свого коханого Дмитра Бабчука з днем народження, поділилася новими фото свого сина.
Привід виявився дуже серйозним: маленькому Оскару виповнився рік. Про це знаменитість написала у своєму Instagram.
З цієї нагоди Нікітюк вирішила згадати, яким був малюк, і показала, яким він став зараз.
"Ну як таке може бути? Народився маленьким, зморшкуватим, ми думали, що наш дідусь з того світу повернувся. А зараз — 12 кг смачненького", — пише Нікітюк.
"Рік тому ти народився таким маленьким, але таким сильним хлопчиком. У першу ніч під страшні звуки тривоги та гуркоту ракет ти спав, ти вже знав, що наша з татом любов до тебе захищатиме тебе завжди", — згадує вона.
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Про особу: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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