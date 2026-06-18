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"Дід з того світу": Леся Нікітюк показала сина

Олена Кюпелі
18 червня 2026, 15:38
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Ведуча Леся Нікітюк опублікувала нові фото зі своїм маленьким сином.
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук із сином
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

  • Що написала Нікітюк
  • Якими фото вона поділилася

Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно зворушливо привітала свого коханого Дмитра Бабчука з днем народження, поділилася новими фото свого сина.

Привід виявився дуже серйозним: маленькому Оскару виповнився рік. Про це знаменитість написала у своєму Instagram.

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Леся Нікітюк показала свого сина
Леся Нікітюк показала сина / Фото Instagram/lesia_nikituk

З цієї нагоди Нікітюк вирішила згадати, яким був малюк, і показала, яким він став зараз.

"Ну як таке може бути? Народився маленьким, зморшкуватим, ми думали, що наш дідусь з того світу повернувся. А зараз — 12 кг смачненького", — пише Нікітюк.

Леся Нікітюк показала свого сина
Леся Нікітюк показала сина / Фото Instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк показала свого сина
Леся Нікітюк показала сина / Фото Instagram/lesia_nikituk

"Рік тому ти народився таким маленьким, але таким сильним хлопчиком. У першу ніч під страшні звуки тривоги та гуркоту ракет ти спав, ти вже знав, що наша з татом любов до тебе захищатиме тебе завжди", — згадує вона.

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Про особу: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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