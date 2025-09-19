Креатив скінчився: Ані Лорак спалилася на плагіаті відомої української співачки

Ані Лорак скопіювала роботу співачки Valeriya Force.

Ані Лорак сплагіатила кліп Valeriya Force / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, Valeriya Force

Співачка Valeriya Force звинуватила Ані Лорак у плагіаті

Яку роботу вона скопіювала

Зрадницю України співачку Ані Лорак спіймали на плагіаті музичного кліпу відомої української співачки. Виконавиця Valeriya Force (Валерія Симулик), яка заявила про бажання брати участь у Національному відборі на Євробачення-2026, звинуватила запроданку в крадіжці ідеї її відео.

Valeriya Force записала відео у своєму TikTok і обурилася нахабним плагіатом своєї роботи. Вона повідомила, що менеджер надіслав їй відео Ані Лорак на пісню "Чужие", і вона знайшла в ньому занадто багато збігів із кліпом на свою пісню "Take Me Higher".

Valeriya Force порівняла свій кліп із роботою Ані Лорак / Скрін відео: tiktok.com, Valeriya Force

"Ані Лорак скопіювала мій кліп. Звичайно, я знаю, що багато хто надихається західними артистами, але нещодавно моя менеджерка надіслала мені кліп Ані Лорак і написала, що можливо її команда надихнулася нашим відео в YouTube", - розповіла Валерія.

Співачка зазначила, що в кліпі занадто багато схожості для простого збігу, адже її робота вийшла набагато раніше.

"Мій кліп вийшов на 8 місяців раніше і схоже все: жести, костюми, зйомка, колір кадрів", - зауважила Valeriya Force.

Співачка закликала шанувальників поміркувати, чи бачать вони збіги у музичних роботах. Коментатори погодилися, що схожість занадто очевидна.

Шанувальники побачили в кліпі Ані Лорак плагіат Valeriya Force / фото: tiktok.com, Valeriya Force

Фанати Valeriya Force звинуватили Лорак у плагіаті / фото: tiktok.com, Valeriya Force

Коментатори висловили підтримку Valeriya Force / фото: tiktok.com, Valeriya Force

Раніше Главред повідомляв, що співачка Ані Лорак стала посміховиськом у РФ. Чоловік Ані Лорак займається тим, що вручає своїм знайомим з шоу-бізнесу особливі амулети, обіцяючи їм любов, багатство, здоров'я і удачу. Оскільки російська мова йому так і не підкорилася, роль перекладачки для нього взяла на себе сама Лорак.

Також Ані Лорак поскаржилася на труднощі у спілкуванні зі своєю донькою Софією. Артистка зізналася, що їй стало нелегко знаходити спільну мову з дитиною, особливо після того як Софія потоваришувала з дочкою Філіпа Кіркорова.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

