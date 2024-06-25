"Бреше": Алсу в коментарях вивела на чисту воду коханку чоловіка

Російська співачка Алсу прокоментувала зради свого чоловіка Яна Абрамова.

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Алсу розлучається з Яном Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Російська співачка Алсу, яка розлучається зі своїм чоловіком-бізнесменом Яном Абрамовим, вивела на чисту воду потенційну коханку свого чоловіка Анастасію Решетову.

Як пише Стархіт, Алсу відреагувала на ці заяви Анастасії, залишивши коментар під публікацією видання "Блокнот" у мережі Instagram. Там було опубліковано публікацію з нібито прямою промовою Решетової, яка заявила, що на одруженого чоловіка навіть не звернула б уваги.

"Бреше", - написала Алсу, доповнивши коментар підморгуючим смайликом. Фоловери співачки миттєво зробили висновки, що чоловік зірки все-таки зраджував її з моделлю.

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Алсу прокоментувала пост Решетимою / Скріншот Стархіт

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Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаель, якого вона приховує від публіки майже 7 років.

Раніше також російськіЗМІ розсекретили причину розлучення російської співачки Алсу Абрамової з її чоловіком Яном. Алсу була незадоволена своїм чоловіком уже давно. На тлі чуток про зради Абрамова, він практично не жив удома, а з'являвся там "наїздами".

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