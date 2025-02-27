"Ми зможемо все": Катя Осадча захопила молодим виглядом своєї мами

Катя Осадча здивувала знімком мами.

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Катя Осадча звернулася до мами / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катя Осадча

Коротко:

Катя Осадча привітала маму з днем народження

Ведуча показала сімейні фото

Українська відома ведуча Катя Осадча показала свою маму і привітала її з днем народження.

На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала сімейні фото, на яких є її мама Олена Олександрівна, тато і діти.

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"Матусю, з днем народження! Три роки тому в цей день, на третій день повномасштабної війни, ми думали про одне - нехай ми будемо всі живі і разом, і тоді ми зможемо все. Спасибі, що ти у мене така молода, натхненна, спасибі за всю підтримку і віру в мене! З днем народження, многая літа", - звернулася до мами ведуча.

Варто зазначити, що мама знаменитості має дуже молодий вигляд, а також прекрасну струнку фігуру.

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

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Додамо, як повідомляв Главред, Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.

А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади та всі негаразди, які вони долають разом".

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Хто така Катя Осадча? Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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