"Ми зможемо все": Катя Осадча захопила молодим виглядом своєї мами

Коротко:
- Катя Осадча привітала маму з днем народження
- Ведуча показала сімейні фото
Українська відома ведуча Катя Осадча показала свою маму і привітала її з днем народження.
На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала сімейні фото, на яких є її мама Олена Олександрівна, тато і діти.
"Матусю, з днем народження! Три роки тому в цей день, на третій день повномасштабної війни, ми думали про одне - нехай ми будемо всі живі і разом, і тоді ми зможемо все. Спасибі, що ти у мене така молода, натхненна, спасибі за всю підтримку і віру в мене! З днем народження, многая літа", - звернулася до мами ведуча.
Варто зазначити, що мама знаменитості має дуже молодий вигляд, а також прекрасну струнку фігуру.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Катерина Осадча - останні новини по темі
Додамо, як повідомляв Главред, Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.
А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади та всі негаразди, які вони долають разом".
Вас може зацікавити:
- Український співак захопив своїм ставленням до дружини
- Леся Нікітюк показала фігуру на тлі чуток про вагітність
- Крістіна Орбакайте зробила гучну публічну заяву - причина
Хто така Катя Осадча?
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред