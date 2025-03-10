"Нездоровий тиск": Антоніна Хижняк зізналася, чому не пускає сина в акторство

Зірка "Ключів від правди" розповіла про складнощі роботи актора, та чи готова прийняти рішення Максима піти її стопами.

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Антоніна Хижняк новини - акторка розповіла про роботу і сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

Про що розповіла Антоніна Хижняк

Напередодні прем'єри серіалу "Ключі від правди" акторка зізналася, з якими складнощами стикається на майданчику

Хижняк розповіла, чому не хотіла б бачити майбутнє єдиного сина в акторстві

Українська акторка Антоніна Хижняк зіграла головну роль у новому детективному серіалі "Ключі від правди", прем'єра якого відбудеться на 1+1 Україна 10 березня о 20:00. На екрані вона втілила колишню слідчу Валерію, яка відмовилася від кар'єри в поліції та влаштувалася працювати в готель. Нова робота і знайомства допомагають героїні в пошуку вбивці її брата. Знайти зловмисника стало для Валерії головною життєвою метою.

В інтерв'ю для 1plus1 артистка зізналася, що часом на зйомках їй було непросто - емоційне навантаження, особливо в драматичних сценах, було дуже високим. Іноді актори працювали на знос, щоб подарувати глядачам справжню захопливу історію.

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"Всередині накопичується багато всього - ти маєш залишатися сильним, попри нічні обстріли, недосип, втому. Ми всі живемо подвійним життям, окрім роботи, у нас є сім’ї, батьки, діти й незважаючи ні на що, ми маємо будувати своє майбутнє. Це величезний стрес. Тому я налаштовуюсь заздалегідь. Потрібно дати глядачеві справжню, живу емоцію, щоб він міг асоціювати себе з тобою, відчути цю історію, можливо, навіть також поплакати. Це певною мірою терапія - і для себе, і для глядача. Проте професія актора доволі жорстока. Глядачеві не поясниш, що ти не виспався, не поїв чи погано себе почуваєш. Зізнаюся, інколи приходиться пити знеболювальне, щоб відпрацювати 12-годинну зміну і нікого не підставити. Проте я дуже люблю свою роботу. Відчуття зробленої справи, коли сцена вдалася та команда спрацювала ідеально і є цей енергетичний обмін - воно безцінне! І не уявляю, чим я ще б могла займатися, щоб отримувати такі емоції", - поділилася Хижняк.

Антоніна Хижняк новини - акторка розповіла про роботу та сина / Пресслужба

Однак акторка наголошує - не хотіла б, щоб її 7-річний син Максим пішов в акторство. Принаймні зараз, поки він ще надто малий, адже вважає, що на дитину на знімальному майданчику чиниться ще більший тиск, ніж на дорослого. Утім зірка "Ключів від правди" зазначає - готова прийняти будь-який вибір хлопчика.

"Я чудово знаю цю "кухню" зсередини. І я бачу, який тиск, іноді навіть нездоровий, доводиться витримувати дітям. Я вважаю, що дитинство має залишатися дитинством - це найважливіше. Я б не хотіла, щоб він обрав акторство як основну професію. Але налаштовую себе прийняти будь-який його вибір в майбутньому", - розповіла Антоніна Хижняк.

Антоніна Хижняк новини - акторка розповіла про роботу і сина / instagram.com/tonya_actress

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