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Денисенко розкрила, коли відбудеться її друге весілля - деталі

Христина Трохимчук
30 червня 2026, 14:05
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Наталка Денисенко виходить заміж за Юрія Савранського.
Наталка Денисенко - весілля
Наталка Денисенко - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Коли відбудеться весілля Наталки Денисенко
  • Як на заручини актриси відреагував її син

Популярна українська актриса Наталка Денисенко розповіла, коли відбудеться її весілля з Юрієм Савранським. У своєму Instagram зірка нещодавно повідомила, що бізнесмен зробив їй пропозицію руки і серця в Туреччині.

Денисенко відповіла на запитання підписників у соцмережах, і, звісно ж, шанувальників цікавило, коли відбудеться весілля актриси. Наталка не стала приховувати своїх планів і повідомила, що пара не планує відкладати урочистість на потім.

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Наталка Денисенко - коли весілля
Наталка Денисенко - коли весілля / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Скоро, бо в нас щільний графік", - поділилася Наталка.

Також знаменитість розповіла, як на заручини з Савранським відреагував її син від Андрія Фединчика. Дитина стала свідком події й навіть потрапила на фотографії з пропозицією руки й серця. Наталка розповіла, що заручини мами не викликали в Андрія яскравих емоцій.

Син Наталки Денисенко - як він відреагував на заручини
Син Наталки Денисенко - як відреагував на заручини / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Спокійно. Андрій взагалі дуже стриманий у своїх емоціях. Запитав, чи дороге кільце. Він не зрозумів, навіщо робити таку пропозицію, адже Юра й так уже мій чоловік. Синочок дуже звик до Юри, і той на нього дуже добре впливає", - розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко виходить заміж

Українська актриса Наталка Денисенко 25 червня заручилася зі своїм обранцем - бізнесменом і моделлю Юрієм Савранським. Романтична пропозиція руки і серця відбулася під час їхньої спільної подорожі до Туреччини. На тлі руїн храму Аполлона, де, згідно з легендами, колись влаштовували побачення Марк Антоній і Клеопатра, Савранський подарував коханій каблучку з діамантом, дизайн якої розробив сам.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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