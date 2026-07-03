Дочка Зіброва схудла на вражаючі 23 кг: що відомо

Коротко:
- У чому секрет схуднення дівчини
- Що розповів народний артист
Дочка відомого українського співака Павла Зіброва Діана схудла на вражаючі 23 кілограми.
Про це артист розповів у програмі"Наодинці з Гламуром".
За його словами, молода жінка "просто взялася за себе".
"Схудла на 23 кг. Ми їх віддали! Вони були зайвими у нас, ми просто їх подарували! Вона взялася за себе, вона закрила рот і сказала "все"! У неї немає сніданку о восьмій годині. У неї перший сніданок - це о 12:00–13:00, другий - о 19:00. Вона перейшла на дворазове харчування", - розповів артист.
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Про особу: Павло Зібров
Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.
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