Дочка Зіброва схудла на вражаючі 23 кг: що відомо

Діана Зіброва почала харчуватися за особливим режимом і їй вдалося схуднути.

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Павло Зібров похвалився успіхами доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

Коротко:

У чому секрет схуднення дівчини

Що розповів народний артист

Дочка відомого українського співака Павла Зіброва Діана схудла на вражаючі 23 кілограми.

Про це артист розповів у програмі"Наодинці з Гламуром".

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За його словами, молода жінка "просто взялася за себе".

Діана Зіброва схудла / фото: instagram.com, Діана Зіброва

"Схудла на 23 кг. Ми їх віддали! Вони були зайвими у нас, ми просто їх подарували! Вона взялася за себе, вона закрила рот і сказала "все"! У неї немає сніданку о восьмій годині. У неї перший сніданок - це о 12:00–13:00, другий - о 19:00. Вона перейшла на дворазове харчування", - розповів артист.

Діана Зіброва з батьком / фото: instagram.com, Павло Зібров

Павло Зібров / інфографіка: Главред

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Про особу: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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