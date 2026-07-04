Королеву краси знайшли під завалами разом із бойфрендом

Коротко:
- Що сталося з королевою краси
- Чим вона була відома
Королева краси з Флориди Скарлент Родрігес та її хлопець Хосе Кастро опинилися серед загиблих у результаті рідкісного подвійного землетрусу у Венесуелі минулого тижня.
Як пише People, родини підтвердили у заяві, опублікованій на спільній сторінці GoFundMe, що тіла пари були знайдені "одно поруч" 29 червня, через чотири дні після землетрусів, що сталися неподалік від столиці Венесуели, Каракаса.
У повідомленні родина подякувала всім, хто допомагав у пошуках пари, а також повідомила, що члени родини Кастро, зокрема його батько, бабуся, дядько та тітка, загинули внаслідок землетрусу.
"З цієї причини ми закликаємо всіх, хто підтримував Скарлент і Хосе в цей важкий час, поділитися цією інформацією про збір коштів і допомогти покрити витрати на похорон, які значно зросли через цю трагедію", - написала родина, подякувавши жертводавцям за підтримку в їхньому горі.
Минулого року Родрігес, уродженка Венесуели, яка працювала в США моделлю та учасницею конкурсів краси, була коронована як "Міс Гранд Орландо 2025".
"Її пам’ятатимуть не лише за красу та досягнення, а й за те, як вона надихала інших і поводилася з гідністю та світлом", - написала організація. "Її спадщина житиме в серцях її колег-учасниць, суддів, директорів та всіх членів сім’ї "Міс Гранд Флорида".
Родрігес також працювала дівчиною Monster Energy. Компанія з виробництва напоїв також опублікувала повідомлення після новини про її смерть.
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Землетрус у Венесуелі
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