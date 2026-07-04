Королеву краси знайшли під завалами разом із бойфрендом

Королеву краси багато хто любив. Вона надихала їх своєю зовнішністю.

https://glavred.net/starnews/korolevu-krasoty-nashli-pod-zavalami-s-boyfrendom-10777919.html Посилання скопійоване

Королева краси трагічно загинула у Венесуелі / Колаж Главред, фото Instagram/skarlentrodriguez

Коротко:

Що сталося з королевою краси

Чим вона була відома

Королева краси з Флориди Скарлент Родрігес та її хлопець Хосе Кастро опинилися серед загиблих у результаті рідкісного подвійного землетрусу у Венесуелі минулого тижня.

Як пише People, родини підтвердили у заяві, опублікованій на спільній сторінці GoFundMe, що тіла пари були знайдені "одно поруч" 29 червня, через чотири дні після землетрусів, що сталися неподалік від столиці Венесуели, Каракаса.

відео дня

Скарлент Родрігес загинула у Венесуелі / Колаж Главред, фото Instagram/skarlentrodriguez

У повідомленні родина подякувала всім, хто допомагав у пошуках пари, а також повідомила, що члени родини Кастро, зокрема його батько, бабуся, дядько та тітка, загинули внаслідок землетрусу.

"З цієї причини ми закликаємо всіх, хто підтримував Скарлент і Хосе в цей важкий час, поділитися цією інформацією про збір коштів і допомогти покрити витрати на похорон, які значно зросли через цю трагедію", - написала родина, подякувавши жертводавцям за підтримку в їхньому горі.

Скарлент Родрігес загинула у Венесуелі / Колаж Главред, фото Instagram/skarlentrodriguez

Минулого року Родрігес, уродженка Венесуели, яка працювала в США моделлю та учасницею конкурсів краси, була коронована як "Міс Гранд Орландо 2025".

"Її пам’ятатимуть не лише за красу та досягнення, а й за те, як вона надихала інших і поводилася з гідністю та світлом", - написала організація. "Її спадщина житиме в серцях її колег-учасниць, суддів, директорів та всіх членів сім’ї "Міс Гранд Флорида".

Родрігес також працювала дівчиною Monster Energy. Компанія з виробництва напоїв також опублікувала повідомлення після новини про її смерть.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, зірка популярного колись серіалу "Бідна Настя", російська актриса Олена Корікова, зникла з радарів.

Раніше також стало відомо, що дочка відомого українського співака Павла Зіброва Діана схудла на вражаючі 23 кілограми.

Вас також може зацікавити:

Землетрус у Венесуелі 24 червня 2026 року в прибережному штаті Венесуели Ла-Гуайра та в столиці країни, Каракасі, поспіль сталися два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5. Вони були настільки потужними, що поштовхи відчувалися навіть на відстані до 1 700 кілометрів. За цими руйнівними землетрусами послідували численні афтершоки - повторні підземні поштовхи. Зруйнувалися кілька будівель, зокрема багатоквартирні житлові будинки. У багатьох районах повідомляють про відключення електроенергії, газу та мобільного зв’язку. У країні оголошено надзвичайний стан. За повідомленнями влади, майже 3 000 осіб отримали травми і щонайменше 589 осіб загинули

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред