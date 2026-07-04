Головна поп-зірка США Тейлор Свіфт вийшла заміж — деталі розкішного весілля

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі одружилися в самому центрі Нью-Йорка.

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Тейлор Свіфт - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тейлор Свіфт

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Тейлор Свіфт вийшла заміж

Як пройшло весілля зірки

Головна поп-зірка США Тейлор Свіфт нарешті вийшла заміж. Як повідомляє People, для найважливішої події співачка обрала нетривіальне місце - весілля відбулося в легендарному комплексі Madison Square Garden у самому серці Нью-Йорка.

Захід відбувався в атмосфері абсолютної приватності - папараці вдалося сфотографувати лише зіркових гостей, які прибували на місце події. Загалом на весілля Тейлор було запрошено близько 1000 родичів, друзів та зіркових колег. Серед гучних імен шоу-бізнесу були Джіджі Хадід і Бредлі Купер, Ітан Хоук, Дакота Джонсон, Ед Ширан, Еллі Голдінг, Х’ю Грант, Карлі Клосс і Джошуа Кушнер, Зої Кравіц, Джейсон Судейкіс, Джиммі Феллон, Томмі Хілфігер та інші.

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Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / фото: instagram.com, Тейлор Свіфт

Зіркова пара відмовилася від звичної традиції брати велику кількість свідків. Тейлор призначила на цю відповідальну роль рідного брата Остіна, а Тревіса підтримував Джейсон Келсі.

"У Тейлор і Тревіса не було ні подружок нареченої, ні дружків. Зате її брат Остін Свіфт був свідком нареченої Тейлор, а Джейсон Келсі - свідком Тревіса. Церемонія об’єднала обидві родини, і її провів друг Адам Сендлер", - заявив представник пари.

Обручка Тейлор Свіфт / фото: instagram.com, Тейлор Свіфт

Поки що невідомо, як виглядала весільна сукня зірки. Над вбранням працював дизайнер модного дому Dior Джонатан Андерсон.

"Це перша кутюрна весільна сукня дизайнера для всесвітньо відомої знаменитості. Їхнє взуття було виготовлено на замовлення Christian Louboutin, а наречена була в ювелірних прикрасах Cartier", - розповів речник пари.

Світ дізнався про одруження Свіфт і Келсі оригінальним способом - після церемонії на екрані Madison Square Garden з’явився напис "JUST T&T MARRIED".

Тейлор Свіфт - наречений / фото: instagram.com, Тейлор Свіфт

Після того як закохані обмінялися обітницями вірності на офіційній церемонії, на гостей чекала грандіозна вечірка, концепція якої поєднала мотиви казок "Аліса в Країні чудес" та "Чарівник Країни Оз". Святковий простір перетворили на казковий ліс, прикрасивши його живими деревами та тисячами троянд ніжно-рожевих і персикових відтінків.

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Про персону: Тейлор Свіфт Тейлор Свіфт - американська співачка та авторка пісень. Є однією з найбільш продаваних музиканток у світі з продажами понад 200 мільйонів записів. Сім її альбомів було продано тиражем понад один мільйон копій за тиждень. У 2023 році її визнали "Людиною року" за версією журналу Time, а також згадували в статтях про найвидатніших авторів пісень та виконавців у таких авторитетних виданнях, як Rolling Stone, Billboard та Forbes. 14-разова лауреатка премії "Греммі", володарка однієї премії "Еммі" у прайм-таймі, 40 статуеток American Music Awards; 49 Billboard Music Awards та 30 MTV Video Music Awards. Рекордні чотири рази вона виграла премію "Греммі" за найкращий альбом року. У 2025 році журнал Billboard помістив Свіфт на перше місце у списках "Найкращі виконавці XXI століття" та "100 найкращих жінок-виконавиць XXI століття", а також на друге місце у списку "Найвидатніші поп-зірки XXI століття" за 2024 рік, повідомляє Вікіпедія.

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