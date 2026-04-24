"Стався напад": у відомого ведучого виявили пухлину в мозку

Слава Соломка розповів про свій діагноз.

Слава Соломка — діагноз

Відомий український ведучий Слава Соломка відверто розповів про свій діагноз. В інтерв'ю Славі Дьоміну знаменитість повідомив, що вже 10 років живе з новоутворенням у мозку.

За словами Соломки, причиною звернення до лікарів став несподіваний напад судом, який його серйозно стурбував. Коли фахівці провели обстеження, вони виявили в мозку зірки пухлину.

"Я просто стежу за цим, ось і все. Зробили МРТ, мені потрібно було пройти обстеження. У мене стався напад судом, і обстеження провели. І виявили. Здається, це було в 2016 році", — повідомив Слава.

Ведучий зізнався, що досі не знає причини виникнення новоутворення. Тепер він ретельно стежить за своїм станом і проходить лікування, щоб запобігти його збільшенню.

"Воно не збільшується — це найголовніше", — поділився Соломка.

Раніше знаменитість зізнався, що саме діагноз став однією з причин його звільнення від військової служби.

"Новоутворення головного мозку. Це погана хвороба, поважна історія? Це один із тих діагнозів, які у мене є. Я не буду повністю відкривати медичну книжку, але думаю, що цього достатньо", — заявив Слава Соломка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: В'ячеслав Соломка В'ячеслав Соломка — український ведучий, актор театру та кіно. Гравав у київському "Молодому театрі" та театрі "Сузір'я". Співпрацював з телеканалами — "Новий канал", "Україна", "Київ". На його рахунку понад 50 ролей і проєктів.

