Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Олена Кюпелі
26 квітня 2026, 19:24
Сословия Вітвіцька поділилася важливою новиною про свою вагітність.
Соломія Ветвицька чекає на первістка
Соломія Вітвіцька вагітна первістком / Колаж Главред, фото Instagram/solomiyavitvitska

Коротко:

  • Як зараз виглядає вагітна Вітвицька
  • Яким відео вона поділилася

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвицька вагітна своєю першою дитиною.

Радісною новиною ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"В очікуванні нашого дива", - підписала коротке відео вона.

Соломія Ветвицька вагітна
Соломія Вітвіцька вагітна / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Важливу новину 45-річна Соломія поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина.

У коментарях до допису висловилися українські знаменитості. "Ну нарешті", — написав Юрій Горбунов.

"ОМГ! Яка класна новина. Вітаю", - пише Ольга Цибульська.

"Найкраща новина, яка тільки може бути! Солічка, плачу від щастя", - додала Наталка Карпа.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відомий український гуморист і ведучий Данило Білий приєднався до війська. Подробиці про свою службу комік розповів у проекті "Наодинці з Гламуром".

Раніше також відома українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком і музикантом Тарасом Тополею, показала, як активно і інтенсивно тренується у спортивному залі.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Соломія Вітвицька

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Соломія Вітвіцька новини шоу бізнесу
Припинення вогню поблизу ЗАЕС та повернення станції Україні - що відомо

Припинення вогню поблизу ЗАЕС та повернення станції Україні - що відомо

Завершення війни в Україні: Трамп розповів про переговори із Зеленським і Путіним

Завершення війни в Україні: Трамп розповів про переговори із Зеленським і Путіним

Без світла, повалені дерева, є загиблі: наслідки нищівного буревію в Україні

Без світла, повалені дерева, є загиблі: наслідки нищівного буревію в Україні

Прополювати більше не потрібно: простий та ефективний спосіб боротьби з бур’янами

Прополювати більше не потрібно: простий та ефективний спосіб боротьби з бур’янами

Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

Карта Deep State онлайн за 26 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Спалити чи закопати: що робити зі старими іконами та церковними календарями

Спалити чи закопати: що робити зі старими іконами та церковними календарями

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні собаки та дзеркала за 31 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні собаки та дзеркала за 31 с

22:29

У Росії висунули нові погрози та заїкнулися про домовленості з Україною

22:18

Бекхеми шоковані: джерело розкрило подробиці сварки зі старшим сином

22:13

Припинення вогню поблизу ЗАЕС та повернення станції Україні - що відомоВідео

21:56

Нестійка весна в Дніпрі: синоптики розповіли про погоду цього тижня

21:37

Як перевірити основну функцію холодильника: простий трюк позбавить від проблемВідео

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
21:15

Температура впаде до -3 градусів: на Тернопільщину насувається похолодання

20:47

Потужне весняне добриво: садівник розкрив методику, щоб не спалити корінняВідео

20:31

Завершення війни в Україні: Трамп розповів про переговори із Зеленським і Путіним

20:13

Є одна умова: Тарас Тополя розповів про майбутні стосунки

Реклама
20:01

Дорожній знак з перевернутим авто спантеличує водіїв: що він означає

20:01

Дві повні у травні 2026: якому знаку зодіаку доля готує важливі роздоріжжя

19:25

Україна змінила хід війни та бере на себе роль США – NYT

19:24

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

19:12

Хокейний рахунок у Кривому Розі: Динамо дотиснуло Кривбас, деталі матчу

19:10

Коваленко про ресурси РФ: як довго ще триватиме повітряний терорПогляд

19:09

Ціни впали на старті сезону: вартість одного овоча приємно дивує українців

18:35

Переїзд, весілля та ривок у кар’єрі: гороскоп на травень 2026 для ЛевівВідео

18:24

Один крок після цвітіння: садівники розкрили головний секрет весняноквітучихВідео

18:16

Місячний календар на травень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

18:13

Як назавжди вивести пирій з городу: перевірені методи боротьби

Реклама
18:11

Без світла, повалені дерева, є загиблі: наслідки нищівного буревію в УкраїніФото

18:07

РФ пішла в масштабний наступ на фронті: Сирський сказав, яка зараз ситуація

17:28

Зірки готують подвійний удар долі: дві повні змінять життя Раків у травні

17:26

Ситуація напружена: у ДШВ назвали два "гарячі" напрямки фронту

17:14

Чи прийде потепління в Україну наприкінці квітня: синоптик озвучила прогноз

17:06

Порятунок розсади перцю та баклажанів: як виправити помилки вирощування

16:51

На Житомирщині розгуляється негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

16:25

Мурахи зникнуть раз і назавжди: хитрий спосіб із звичайним натуральним продуктомВідео

16:20

"Мінус" три кораблі, МіГ-31 і ППО: бійці СБУ провели операцію у Криму

16:08

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує КремльВідео

16:07

Три обов’язкові процедури для озимої цибулі навесні: як не залишитися без урожаю

15:48

Старі каструлі та сковороди знову заблищать, як нові: які засоби зроблять все самі

15:35

Потепління вривається на Львівщину: коли термометри покажуть +15

15:33

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 квітня по 3 травня

15:24

Ціни на дизель можуть різко впасти: Шмигаль сказав, що вплине на вартість

15:12

Спалити чи закопати: що робити зі старими іконами та церковними календарями

14:54

Любовний гороскоп на тиждень з 27 квітня по 3 травня

14:53

Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

14:17

Природно пригнічують бур’яни й прикрашають сад: про які рослини йдеться

14:03

На ЧАЕС була аварія не лише на 4-му енергоблоці: таємні архіви КДБВідео

Реклама
13:59

ЗСУ розтрощили ворожі ешелони, ППО та найбільший НПЗ на півночі РФ - Генштаб

13:56

Окріп проти бур’янів - швидкий лайфхак чи марна трата часу

13:29

Що ми не знали про трагедію на ЧАЕС: "Реальна історія" першою показала невідомі документи з архіву МВС

13:06

Кальцій чи отрута: як неправильне використання шкаралупи псує ґрунт у вазонах

12:56

Гороскоп Таро на тиждень з 27 квітня по 3 травня: Ракам — суперечки, Дівам — важливі справи

12:53

Неможливо відірватися: Олена Тополя продемонструвала інтенсивне тренування у залі

12:38

Рейтинг Путіна летить на дно: в ISW назвали причини масового невдоволення

12:30

Гороскоп Таро на завтра, 27 квітня: Ракам — випадковість, Рибам — шанс

12:29

Ніяка не "піхта": як правильно назвати це вічнозелене дерево українською

11:59

2,5 млн лише на навчання: скільки витрачають дочки Камалії

