Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Коротко:
- Як зараз виглядає вагітна Вітвицька
- Яким відео вона поділилася
Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвицька вагітна своєю першою дитиною.
Радісною новиною ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"В очікуванні нашого дива", - підписала коротке відео вона.
Важливу новину 45-річна Соломія поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина.
У коментарях до допису висловилися українські знаменитості. "Ну нарешті", — написав Юрій Горбунов.
"ОМГ! Яка класна новина. Вітаю", - пише Ольга Цибульська.
"Найкраща новина, яка тільки може бути! Солічка, плачу від щастя", - додала Наталка Карпа.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про особу: Соломія Вітвицька
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред