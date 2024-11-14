Погрожують дітям: Марина Боржемська поскаржилася на цькування після смерті Узєлкова

Колишня дружина покійного спортсмена скаржиться на погрози, які надходять її дітям.

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Марина Боржемська з дітьми, В'ячеслав Узелков / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

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Дітям Боржемської надходять погрози

Вона звернулася до ЗМІ

Колишня дружина покійного українського спортсмена В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська звернулася до своїх передплатників і ЗМІ з проханням залишити її в спокої і не маніпулювати на смерті її колишнього чоловіка.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала звернення. "Дорогі ЗМІ, я дуже прошу перестати маніпулювати смертю В'ячеслава Узєлкова. Ви наражаєте на небезпеку моїх дітей, які отримують погрози після ваших додуманих статей. ДІТИ. ОТРИМУЮТЬ. ПОГРОЗИ. Ви це розумієте", - пише Божеська.

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Вона також звернулася до тих, хто коментує її особисте життя разом з Узелком. "Ми розлучилися 6 років тому і кожен пішов своїм шляхом. Краще помоліться за В'ячеслава і не спрямовуйте свою агресію на тих, хто залишився в живих. Прошу вас утриматися від маніпуляцій і спекуляцій на цій ситуації", - написала вона.

Марина Боржемська поскаржилася на погрози / Скриншот Instagram/ uzelkova.marina

Марина Боржемська поскаржилася на погрози / Скриншот Instagram/ uzelkova.marina

Помер В'ячеслав Узєлков - останні новини за темою

Раніше Главред розповідав, як син і ексдружина емоційно відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова. Всупереч натягнутим стосункам спортсмена з сім'єю в останні роки, близькі віддали йому данину поваги.

Крім того стала відома причина такої ранньої смерті боксера. Професійний спорт залишив на здоров'ї В'ячеслава Узєлкова незгладимий слід, який згодом призвів до летального результату.

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Хто такий В'ячеслав Узелков? В'ячеслав Узелков - відомий український боксер, народився у Вінниці. Він з юних років займався боксом, а потім вийшов на професійний рівень. Його дебют на рингу відбувся 2004 року, і за наступні 10 років він завоював титули чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі. За свою професійну кар'єру Узєлков провів 34 бої, з яких здобув 30 перемог, 19 з них - нокаутом, також зазнав 4 поразки. Свій останній бій він провів у квітні 2014 року, поступившись Геарду Аетовичу. Після завершення кар'єри В'ячеслав зайнявся тренерською діяльністю і брав участь у телевізійних проєктах. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.

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