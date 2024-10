"Настав період в житті, коли кохання буде багато": Лесі Нікітюк освідчилися

Леді Ле показала свою реакцію, коли перед нею стали на одне коліно.

Леся Нікітюк новини - Леся Нікітюк прийняла довгоочікувану пропозицію / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Життя Лесі Нікітюк стрімко набирає обертів: лише вчора ведуча підтвердила, що перебуває в романтичних стосунках з воїном ЗСУ Дмитром Бабчуком, а вже сьогодні побалувала шанувальників ще одним сюрпризом із загадковим анонсом "Ну і ще одна новина".

У своєму блозі в Instagram ведуча опублікувала знімок, на якому чоловік стає перед нею на одне коліно із заповітною коробочкою в руках. Реакція Леді Ле на пропозицію, судячи з фото, була дуже емоційною.

Адже їй запропонували головну роль у "комедійній історії про справжнє кохання" - Леся Нікітюк зіграє у фільмі "Песики". Пропозиція руки і серця виявилася (поки що) кадром зі зйомок.

"Друзі, мені зробили пропозицію… але поки що не в особистому житті. З найскладнішого: головна роль і лише місяць підготовки, репетицій, читок. I’ll do my best. Серед моїх колег по знімальному майданчику не тільки відомі актори, але й колеги мого Рафіка. Різної породи та різної статури. Настав період в житті, коли кохання буде багато в моєму інстаграм. І я зараз не тільки про фільм", - написала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк новини - Леся Нікітюк прийняла довгоочікувану пропозицію / instagram.com/lesia_nikituk

Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

