Джордж Клуні знову одружився після чуток про проблеми з Амаль

Кризу у відносинах пари підтверджує наближена до зіркової парі людина.

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Джордж і Амаль Клуні знайшли оригінальний спосіб подолати проблеми в шлюбі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Один невдалий шлюб і незліченна кількість романів з головними красунями Голлівуду закріпили за актором Джордж Клуні амплуа плейбоя і невиправного холостяка.

Все змінилося, коли в його житті з'явилася Амаль Аламуддін, британський адвокат з прав людини. Восени 2014 року пара одружилася, а ще через три роки обзавелася парою діточок.

Однак останнім часом ті, хто всі ці дев'ять років не вірив, що Клуні здатний виправитися, підбадьорилися - в ЗМІ стали повзти чутки про те, що між Джорджем і Амаль пробігла чорна кішка. Слідом видання Now To Love, спираючись на слова джерела з близького оточення пари, повідомило, що актор знову пішов під вінець.

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Правда, все ще зі своєю коханою Амаль. Інсайдер підтверджує, що в парі були невеликі проблеми через розбіжність робочих графіків, але тепер вони улагоджені. Це, і той факт, що восени їх шлюбу виповниться 9 років, подружжя Клуні визнало відмінними приводами, щоб оновити свої шлюбні обітниці.

Як і в перший раз, любовний союз пара вирішила закріпити у Венеції, Італія. Закрита церемонія пройшла в шикарному готелі Grand Hotel Tremezzo з приголомшливим видом на озеро Комо.

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