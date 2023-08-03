УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Джордж Клуні знову одружився після чуток про проблеми з Амаль

Анна Підгорна
3 серпня 2023, 03:22
25
Кризу у відносинах пари підтверджує наближена до зіркової парі людина.
Джордж Клуні, Амаль Клуні
Джордж і Амаль Клуні знайшли оригінальний спосіб подолати проблеми в шлюбі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Один невдалий шлюб і незліченна кількість романів з головними красунями Голлівуду закріпили за актором Джордж Клуні амплуа плейбоя і невиправного холостяка.

Все змінилося, коли в його житті з'явилася Амаль Аламуддін, британський адвокат з прав людини. Восени 2014 року пара одружилася, а ще через три роки обзавелася парою діточок.

Однак останнім часом ті, хто всі ці дев'ять років не вірив, що Клуні здатний виправитися, підбадьорилися - в ЗМІ стали повзти чутки про те, що між Джорджем і Амаль пробігла чорна кішка. Слідом видання Now To Love, спираючись на слова джерела з близького оточення пари, повідомило, що актор знову пішов під вінець.

відео дня

Правда, все ще зі своєю коханою Амаль. Інсайдер підтверджує, що в парі були невеликі проблеми через розбіжність робочих графіків, але тепер вони улагоджені. Це, і той факт, що восени їх шлюбу виповниться 9 років, подружжя Клуні визнало відмінними приводами, щоб оновити свої шлюбні обітниці.

Як і в перший раз, любовний союз пара вирішила закріпити у Венеції, Італія. Закрита церемонія пройшла в шикарному готелі Grand Hotel Tremezzo з приголомшливим видом на озеро Комо.

Раніше український ведучий Тимур Мірошниченко вперше показав обличчя прийомного сина, і розкрив ім'я хлопчика. Зараз малюк адаптується до нового будинку і сім'ї.

Також таблоїди публікують незвичайну заяву французької співачки Афіди Тернер: невістка Тіни Тернер буде народжувати від її загиблого сина. Таким чином вона сподівається побороти тугу за мертвим чоловіком.

Інші новини:

шоу-бізнес Джордж Клуні Амаль Клуні новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Полетять десятки безпілотників: ЗСУ готуються до масованої атаки на Москву - WSJ

Полетять десятки безпілотників: ЗСУ готуються до масованої атаки на Москву - WSJ

00:18 Україна
РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

21:44 Україна
"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

21:22 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:13

Яке сьогодні свято 3 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:00

Любителі вечірок: 7 знаків зодіаку, які вміють запалювати на повну

03:22

Джордж Клуні знову одружився після чуток про проблеми з Амаль

02:52

4 речі, які категорично не можна робити після чищення зубів: буде гірше

02:20

"Клепати ракети і бити по Росії": експерт озвучив "рецепт" вступу України в НАТО

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:35

Правозахисник розповів, хто в РФ можуть кинути виклик Кремлю після невдач Гіркіна і Пригожина

01:15

Жінка шокувала дивною залежністю: що вона робитьВідео

00:18

Полетять десятки безпілотників: ЗСУ готуються до масованої атаки на Москву - WSJ

02 серпня, середа
23:34

Що означає слово "мисль" в українській мові: Авраменко здивував - це не "думка"Відео

Реклама
23:10

Топ-5 компліментів, які люблять чоловіки: поради та "живі" приклади

22:37

Летіли стільці: росіяни втрутились у "п'яну" бійку в Туреччині і пошкодувалиВідео

21:54

Що потрібно зробити 4 серпня, щоб зцілитися: прикмети і важливі заборони

21:44

РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

21:26

"Мамо, я горю!": Регіна Тодоренко в шоці через нещасний випадок з сином

21:22

"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

21:07

Під ударом будуть всі: експерт назвав похмурий сценарій війни

20:35

Росіяни штурмують позиції ЗСУ: у Генштабі повідомили про авіаудари

20:24

Роман Цимбалюк. Україна вдарила по центру прийняття рішеньВідеоблоги

20:22

"Б’є у вразливі місця": у ЗСУ назвали дивну відмінність атаки РФ "Шахедами" 2 серпня

20:21

Атакував майже 6-бальний шторм: Україну накрила найпотужніша магнітна буря

Реклама
20:16

Навчання пілотів ЗСУ на F-16 почнуться вже у серпні - Зеленський

19:52

РФ готується до потужного удару на День Незалежності: експерт розкрив цілі росіян

19:36

Вкрали 35 кг їжі "в дорогу": росіян з ганьбою виселили з готелю ТуреччиниВідео

18:56

Близький друг Дорофєєвої розповів, як її змінили стосунки з Кацуріним

18:54

Чому потрібно їсти персики: як солодкий фрукт впливає на здоров'я

18:39

РФ може найближчим часом атакувати Україну ракетами: ЗСУ - про серйозну небезпеку

18:38

Медовий Спас 2023: коли і як українці відзначатимуть свято

18:36

Як відіпрати кетчуп від білої футболки: 2 дієві способи з ідеальним результатом

18:30

Україну накриє пекельна спека: де "смажитиме" найсильніше

18:07

Військком з Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток: викрито гучний випадок

18:05

Угорщина погрожувала полоненим бійцям ЗСУ: з'явилися обурливі подробиці

17:36

Зухвалий камінг-аут: Панін видав ім'я свого співака-коханця

17:32

Чи можна робити консервацію з йодованою сіллю: зіпсує чи ні

17:31

"Не робити кільце": експерт пояснив, як ЗСУ можуть повернути Бахмут

17:16

Від Старомайорського майже нічого не залишилося: CNN дізнався подробиці боїв ЗСУ за село

17:16

Прифронтова хроніка: Лобода побувала на "нулі" і "відчула" УкраїнуВідео

17:07

У РФ знову бісяться: в окупантів істерика через "нову атаку" України на їхнє судно

17:07

Зброя Тайваню за гроші для України: Financial Times дізналася про плани Байдена

17:04

Більше 500 людей зібрав перший всеукраїнський форум Social Camp Odesa

16:35

Лише третина американців підтримують введення військ США в Україну - опитування

Реклама
16:22

Чому 3 серпня потрібно все робити мовчки: стародавні прикмети і заборони

16:16

"Змінюють тактику та зброю": Росія почала потужно бити по портах на Дунаї

16:10

Які каші не можна їсти щодня: можуть збільшити вагу і вплинути на здоров'я

16:03

Тільки люди з високим IQ можуть знайти тіло коня на хитромудрій ілюзії

15:59

1+1 Україна розпочав роботу над серіалом "Польовий шпиталь" про порятунок життя під час війни

15:47

"Дистанційно воювали" в ТРО: трьом депутатам Київради загрожує 10 років тюрми

15:40

Як не залишитися без пенсії: важливий нюанс щодо банківської карти для пенсіонерів

15:15

Не всім жилося добре: 6 речей, які були під забороною в СРСР

15:13

Червоний блискучий фартух на "босий" торс: Кіркоров розсмішив безглуздим образомВідео

15:09

Окупанти не очікували HIMARS: з'явилися подробиці ударів по ДжарилгачуВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти