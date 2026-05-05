Росіяни втратили вертоліт вартістю близько 15 мільйонів доларів: подробиці

Можна припустити, що екіпаж вертольота не вижив.

Росіяни втратили свій Мі-8

Російські окупанти втратили вертоліт Мі-8, який може коштувати близько 15 мільйонів доларів. Про це повідомили самі росіяни в Telegram-каналі Fighterbomber.

"Земля небом, воїни!" - написали там.

Судячи з цього повідомлення, екіпажу врятуватися не вдалося.

Що відомо про Мі-8

Мі-8 — багатоцільовий вертоліт, який російські окупанти використовують для транспортування вантажів та десанту. Також цей вертоліт використовують для вогневої підтримки.

Він був розроблений у московському дослідно-конструкторському бюро ОКБ-329 1-го управління Державного комітету з авіаційної техніки (ГКАТ) СРСР.

Цей двомоторний вертоліт є другим за кількістю активних вертольотів збройних сил світу. Він використовується більш ніж у 50 державах для виконання безлічі цивільних і військових завдань.

Як писав Главред, українським військовослужбовцям вдалося збити російський вертоліт Мі-28 в районі населеного пункту Котлярівка. Уточнюється, що "екіпаж "Балтика" знищив російський ударний вертоліт Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном вартістю всього 500 доларів".

Повідомлялося також, що Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше збили в повітрі російський вертоліт Мі-8 за допомогою далекобійного дрона над селом Кутейниково в Ростовській області РФ. Ворожий вертоліт збили далекобійним дроном FP-1.

29 квітня стало відомо, що дрони ЗСУ прорвалися в тил РФ і завдали удару по двох вертольотах. Українські військові завдали удару безпілотниками по російській польовій авіаплощадці в глибині території РФ, уразивши відразу два вертольоти.

