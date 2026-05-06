Вибори під час війни: в Раді назвали умови для відновлення голосування

Верховній Раді продовжують розробку законодавства для післявоєнних виборів.

У владі виключили проведення голосування під час активних бойових дій

Проведення виборів в Україні під час короткострокового припинення вогню без гарантій безпеки є неможливим. Організація виборчого процесу можлива лише за умов стабільного миру та належних безпекових гарантій.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради та керівник робочої групи з підготовки законодавства щодо виборів у післявоєнний період Олександр Корнієнко, передає LB.ua.

За його словами, питання виборів опрацьовується в межах підготовки відповідної законодавчої бази, однак проведення голосування в умовах нестабільної безпеки виключене.

"Ситуація з безпекою, на жаль, не поліпшується, я б навіть сказав, що погіршується з точки зору нападів на мирних жителів і мирну інфраструктуру. І те, що ми бачимо на лівому березі Дніпра, у широкому контексті, це, звичайно, жахливо. Це й Харківська область, Сумська, Чернігівська, дуже сильні обстріли, Херсонська область, так само, як і місто Херсон", – розповів Корнієнко.

Він наголосив, що вибори можливі лише за умов гарантованого миру та чітких безпекових гарантій, а підготовка законодавства потребує часу.

"Натомість ми чуємо і читаємо, як завжди, з анонімних джерел різні інсинуації про те, що потрібно оголосити перемир'я, щоб зняти санкції, тощо. Зрозуміло, що ми категорично проти зняття санкцій. Тим більше за таких умов і в такому контексті. Але я думаю, що це меншою мірою наше питання, а більшою мірою питання президента та уряду", – підкреслив він.

Окремо Корнієнко зазначив, що під час активних бойових дій і дії воєнного стану вибори проводити неможливо та небезпечно.

"Ми маємо ще раз повторити, і ми повторимо це, і будемо повторювати стільки разів, скільки буде потрібно, що під час відкритих військових дій, на відкритій стадії конфлікту та в умовах воєнного стану неможливо проводити будь-які виборчі процедури, і це, насамперед, небезпечно для громадян України", – підсумував він.

Скільки може тривати підготовка до виборів

Перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що для підготовки змін до виборчого законодавства та організації голосування Україні потрібен стабільний і тривалий період безпеки — як під час воєнного стану, так і після його скасування.

За його словами, мінімальний термін повного припинення вогню, необхідний для старту підготовчих процесів, становить щонайменше 60 днів.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що вибори в Україні відбудуться не під час тимчасового перемир'я, а після закінчення війни.

Крім того, представники виборчої комісії України вважають, що Україна не повинна проводити вибори цього року. Таке рішення ставить Київ на шлях конфронтації зі США, пише The Times.

Нагадаємо, що вибори в Україні після війни обійдуться приблизно в 6 млрд гривень ($140 млн). Голосування буде готуватися і проводитися за рахунок грошової допомоги зарубіжних донорів.

Про персону: Олександр Корнієнко Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) — український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч з неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року. 17 грудня 2025 року призначений новим головою партії "Слуга народу".

