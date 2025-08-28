Постраждала квартира судді Мастер Шеф, де вона живе з донькою

Ольга Мартиновська показала, що сталося з її квартирою в Києві через атаку Росії.

Ольга Мартиновська поділилася своєю історією/ колаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Що сталося з квартирою Мартиновської

Що сама зірка написала про це

Українська відома суддя шоу Мастер Шеф Ольга Мартиновська показала, який вигляд має її квартира після атаки терористичної Росії на Київ у ніч на 28 серпня.

Про це телезірка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Мартиновська проживає у квартирі разом із донькою Вірою.

Квартиру Мартиновської зруйнувала ракета РФ / Фото Instagram/olga_martynovska

"Мій дім. Учора ввечері поїхала в Миколаїв у відрядження. Думаю, страшно буде. І вже вночі летить прямо в Київ прямо біля квартири. Доля, удача, що це", - пише знаменитість.

Квартиру Мартиновської зруйнувала ракета РФ / Фото Instagram/olga_martynovska

Вона також повідомила, що її донька в ніч обстрілу була в бабусі в Чернігові. "Віра у бабусі в Чернігові, я в Миколаєві. Так би мовити, у найбільш небезпечних містах. А квартира в Києві без вікон. Малою кров'ю обійшлося. Співчуття всім, друзі", - написала Ольга.

