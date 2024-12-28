"Я хочу бути з тобою": хто переміг у шоу "Холостяк" - деталі

Олександр Терен відкрив свої почуття.

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Фінал шоу "Холостяк" / колаж: Главред, фото: instagram.com, СТБ

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Як пройшов фінал шоу "Холостяк"

Хто став переможницею сезону

Учора, 27 грудня, відбувся фінал популярного шоу "Холостяк", головним героєм якого став ветеран війни Олександр Терен.

У фіналі за перемогу боролися - Анастасія, яка проживає в Лондоні, і волонтерка Інна. Дівчата встигли до фіналу познайомити Олександра зі своїми батьками, а також познайомитися і з батьками ветерана.

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Як стало відомо із соцмереж проєкту, Терен висловив слова подяки Анастасії і зізнався, що не бачить з нею майбутнього. А ось Інні він сказав, що у них дуже схожі погляди на життя.

"Ми схожі в цінностях, у поглядах і в почуттях одне до одного. Правий чи лівий берег? Я хочу бути з тобою, незважаючи, на якому ти будеш березі. Я закохуюся. Ти приймеш цю каблучку?" - зазначив Олександр.

Інна відповіла Терену взаємністю і стала переможницею 13 сезону "Холостяка".

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Хто такий Олександр "Терен" Будько Олександру Будьку 28 років. І його ім'я добре знають не тільки в Україні, а й у світі. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А за півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

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