Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

Серед тих, хто потрапляє під депортацію, опинився Олександр Шпак та інші.

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Зі США депортують росіян / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Дональд Трамп підписав указ про депортацію нелегалів зі США. Під цей указ потрапили відомі росіяни Данило Поперечний, Олександр Шпак та Ілля Медіссон. Про це повідомляє Mash.

Їх разом із сотнею інших росіян, яких уже загнали в депортаційні в'язниці, можуть найближчим часом видворити зі США. Усі вони просили притулок, проходячи через кордон із Мексикою або в аеропортах, після чого чекали рішень на тимчасовий в'їзд за спрощеною програмою. Ця програма призупинила дію після інавгурації Трампа.

Відомо, що додому вже відправили Євгена Машиніна, якого раніше затримували в РФ на антивоєнних мітингах.

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Варто зазначити, що 2018 року Данило Поперечний отримав заборону на в'їзд в Україну на 3 роки через антиукраїнську позицію. У 2022 році він виступив проти вторгнення РФ в Україну і виїхав із країни нібито через погрози. Водночас він заявив, що не буде донатити Україні або Росії, щоб "не бути причетним до смертей людей".

Олександр Шпак виступив проти вторгнення РФ в Україну і висловлювався на підтримку Києва. Він звинуватив російських окупантів у підриві Каховської ГЕС, після чого проти нього було відкрито кримінальну справу.

Ілля Медіссон у червні 2022 року висловив бажання з'їздити на Донбас, але виїхав із РФ після початку мобілізації. При цьому він висловлював підтримку РФ і говорив, що залишається патріотом.

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