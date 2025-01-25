"Шість років служив у церкві": що відомо про чоловіка загиблої в ДТП Анни Жук

Володимир Білевцов був за кермом, коли сталася ДТП.

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Володимир Білевцов працював на комбайні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Білевцов

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Ким раніше працював Володимир Білевцов

Як Анна Жук відгукувалася про чоловіка

Чоловік української блогерки Анни Жук, яка трагічно загинула в ДТП, Володимир Білевцов раніше служив у церкві і молодший за дружину на 14 років.

Володимиру 24 роки, з Анною у нього є спільний син, а двох старших дітей вона народила від колишнього чоловіка.

Раніше Білевцов розповідав, що він звичайний харківський хлопець, який працював на комбайні, також у нього є свій канал у соцмережі Telegram під назвою "Фермер".

"Я народився і виріс у невеликому селі на Харківщині. Кого дуже хвилює - я стою на обліку і не боюся того моменту, коли потрібно буде захищати нашу найкращу країну", - повідомляв Володимир у соцмережах.

Останнім часом Білевцев займався орендою автомобілів, а до повномасштабної війни в Україні пара жила у Святогірську, потім вони переїхали до Харкова.

Анна Жук говорила, що її чоловік дуже різнобічна людина.

"Він багато чому мене вчить, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина, і шість років служив у церкві. Він справді віруюча і добра людина. Максимально спокійна. Я навпаки, більш активна, як гелікоптер. Але між нами є баланс, як ваги за знаком зодіаку", - ділилася блогерка.

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