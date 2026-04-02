"Моя душа нещаслива": Alyona Alyona хоче піти зі сцени

Коротко:
- Alyona Alyona обмірковує призупинення музичної кар'єри
- Зірка пояснила, що штовхає її до цього рішення
Понад десять років Alyona Alyona (Альона Савраненко) є однією з найяскравіших представниць української реп-культури. Проте сцена поступово випадає із пріоритетів артистки.
Про це Альона розповіла у підкасті "Брудні Будні" . За її словами, зараз вона зіткнулася з творчим вигорянням і слабше відчуває ту енергетику, яка заряджала її на ритмічні тексти з глибоким змістом. З іншого боку, Савраненко готова випробувати себе в новому амплуа.
"Хочеться змінити вектор діяльності. Я би пішла на YouTube зі своїм жіночим подкастом про самосприйняття. Хоча кликала би і чоловіків у гості, обговорити якісь кліше. Я би пішла ведучою на телебачення. У мене пройшов другий депресивний епізод і я розумію, що моя душа нещаслива займатися тим, чим я займаюся. Сталося вигорання. У творчості я не знаю куди рухатися, що робити. Мене туди не тягне. Нема цієї вібрації темної, що притаманна репу. Можливо, я вважаю, що трохи не на часі. Під час повномасштабної війни краще читати реп про політику, робити музику протесту. А я не така. Мені нема що сказати, це не моє наболіле, де я компетентна", - говорить Alyona Alyona.
Про персону: Alyona Alyona
Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".
