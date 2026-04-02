Фаворит Холостячки Огнєвіч та його чоловік вперше стануть батьками — деталі

Коротко:
Фрідайвер Андрій Хветкевич взяв участь у другому сезоні "Холостячки", в якому головною героїнею була українська співачка Злата Огнєвіч. Однак після проєкту чоловік, який був одним із фаворитів зірки, вирішив здійснити камінг-аут і зізнався у своїй бісексуальності.
Навесні 2023 року Андрій одружився зі своїм коханим Феліпе. Варто зазначити, що Злата була серед запрошених гостей і щиро підтримує пару.
Хветкевич мріяв про повноцінну сім'ю і незабаром його бажання втілиться в життя. Разом із чоловіком у соціальних мережах він оголосив, що в січні 2027 року у них з'явиться дитина. Вони показали миле фото, на якому позують разом із знімком УЗД.
Втім, згодом Андрій Хветкевич опублікував у сторіс спростування: новина про дитину виявилася першоквітневим жартом. Але деякі шанувальники, які щиро привітали їх у коментарях із майбутнім поповненням у родині, все ж чекатимуть у січні 2027 року радісних новин від пари.
Що таке Холостячка?
Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.
