Фаворит Холостячки Огнєвіч та його чоловік вперше стануть батьками — деталі

Андрій Хветкевич повідомив, коли дитина з'явиться на світ.

Андрій Хветкевич особисте життя — зірка Холостячки та його чоловік чекають на дитину

Коротко:

Андрій Хветкевич і Феліпе одружені майже три роки

Наступного року пара стане батьками

Фрідайвер Андрій Хветкевич взяв участь у другому сезоні "Холостячки", в якому головною героїнею була українська співачка Злата Огнєвіч. Однак після проєкту чоловік, який був одним із фаворитів зірки, вирішив здійснити камінг-аут і зізнався у своїй бісексуальності.

Навесні 2023 року Андрій одружився зі своїм коханим Феліпе. Варто зазначити, що Злата була серед запрошених гостей і щиро підтримує пару.

Хветкевич мріяв про повноцінну сім'ю і незабаром його бажання втілиться в життя. Разом із чоловіком у соціальних мережах він оголосив, що в січні 2027 року у них з'явиться дитина. Вони показали миле фото, на якому позують разом із знімком УЗД.

Втім, згодом Андрій Хветкевич опублікував у сторіс спростування: новина про дитину виявилася першоквітневим жартом. Але деякі шанувальники, які щиро привітали їх у коментарях із майбутнім поповненням у родині, все ж чекатимуть у січні 2027 року радісних новин від пари.

Раніше Главред розповідав, що музична продюсерка Олена Мозгова зважилася на нове перевтілення, яке кардинально змінило її зовнішність і показало її з нового боку.

Також третя дружина Сергія Тігіпка, українська модель Алла Зіневич, показала кадри з весілля та розкішну сукню ніжно-кремового відтінку, в якій вона сяяла, як весняна квітка.

Що таке Холостячка? Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.

