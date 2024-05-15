Шокувала безкультур'ям: у терористичній РФ сміються над шаленими танцями Бузової

Путіністка Ольга Бузова, яка вважає себе співачкою, зганьбилася на красивому заході.

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Путіністка Ольга Бузова зганьбилася на світському рауті/ колаж: Главред, фото: t.me/byzova_m

Відому російську "співачку" і ведучу Ольгу Бузову, яка фанатіє від кривавого вторгнення РФ в Україну, не можна запрошувати на світські заходи.

Тепер так само думає й організаторка одного з таких світських раутів, російська продюсерка Яна Рудковська. Зокрема, вона влаштувала вишуканий вечір на честь нової колаборації її підопічного Діми Білана. На столах стояв розкішний посуд, гості були вбрані згідно з дрес-кодом вечірки.

Над столом височіла величезна кришталева люстра, а під нею на відео можна було побачити, як на стіл лізе путіністка Бузова.

відео дня

Подейкують, що гості званого вечора були буквально шоковані безкультур'ям артистки, яка пустилася в танок і дряпалася на будь-яке піднесення, яким виявився ошатний і блискучий стіл.

Тепер організаторам подібних заходів варто тричі подумати, чи варто кликати дикувату Бузову в гості.

Хто така Ольга Бузова Ольга Бузова - російська телеведуча, співачка, актриса театру, кіно і дубляжу, дизайнерка. Відома як колишня учасниця, а пізніше колишня ведуча реаліті-шоу "Дом-2" на телеканалі "ТНТ"; з грудня 2008 по квітень 2021 року - шеф-редакторка журналу "Мир реалити-шоу. Дом-2".

У 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну, відвідала окуповані території України, просувала символ російського вторгнення в соціальних мережах.

У липні 2017 року через гастролі в анексованому Криму Бузову внесли в базу "Миротворець".

Нагадаємо, співачку Ольгу Бузову підняли на сміх за фото в купальнику. Підписники співачки не оцінили форми Бузової - багатьом вони здалися недостатньо значними.

А також росіяни висміяли фільм "Іронія долі" з Бузовою і Кіркоровим. Росіяни чомусь не дуже сильно хотіли дивитися фільм з новими зірками.

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