Мобілізований переможець "Холостячки" з Огнєвіч уперше показав кохану

Андрій Задворний вирішив публічно подякувати коханій.

"Холостячка" зі Златою Огнєвіч - Андрій Задворний показав кохану

Переможець шоу "Холостячка" Андрій Задворний, який раніше завоював серце української зірки Злати Огнєвіч, показав світу свою кохану. Про зміни у своєму житті він розповів в Instagram.

Життя Задворного кардинально змінилося після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік ухвалив рішення приєднатися до Національної гвардії України і показав себе у військовій формі. Раніше Андрій активно займався волонтерською діяльністю, однак відчув, що цього недостатньо.

Військовослужбовець показав кілька фотографій зі своєю новою коханою і написав їй кілька теплих слів. Андрій підкреслив, що дівчина підтримала його рішення захищати країну, хоч це і приносить їй багато занепокоєння.

"Дякую тобі, моя дівчинко, за підтримку, за те, що ти, незважаючи на те, що хотіла б бути поруч, підтримуєш мене в рішенні присвятити себе захисту України", — написав Задворний.

Також переможець "Холостячки" подякував коханій за підтримку і заявив, що почувається дуже щасливим.

"Дякую за те, що можу покладатися на тебе. Хочу, щоб ти знала, що я щасливий, що зустрів тебе, дякую за це всім вищим силам", — висловився Андрій Задворний.

Чому розійшлися Злата Огнєвіч і Андрій Задворний

Причиною розставання Злати Огнєвіч і Андрія Задворного стало раптове зникнення почуттів з боку чоловіка лише через півтора місяця після завершення реаліті "Холостячка". Злата, яка щиро покохала Андрія, важко переживала розрив і публічно висловила жаль з приводу того, що він не проявив чесність ще під час зйомок, тим самим позбавивши її можливості побудувати стосунки з іншими учасниками.

Про персону: Злата Огневич Злата Огневич – українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

