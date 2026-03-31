81-річний батько Меган Маркл завів роман із 46-річною медсестрою - деталі

Томас Маркл стверджує, що нарешті знайшов своє особисте щастя.

Тато Меган Маркл розповів про новий роман - з ким живе Томас Маркл

Томас Маркл повідомив про стосунки з Ріо Канедо

Батько Меган Маркл поділився подробицями

У грудні 2025 року Томас Маркл, батько Меган Маркл, герцогині Сассекської, переніс ампутацію лівої ноги до коліна через утворення в кінцівці тромбу. Під час реабілітації після операції 81-річний Маркл познайомився з 46-річною медсестрою Ріо Канедо. Між ними зав'язався роман, про який сам Томас розповів в інтерв'ю для Daily Mail.

"Я і не сподівався, що в моєму віці знову зможу знайти радість і щастя. Стільки років я почувався покинутим і сумував, але тепер я знову насолоджуюся життям. Після стількох важких випробувань я почуваюся по-справжньому щасливим, що знайшов таку особливу людину, яка так піклується про мене", - заявив він.

Томас Маркл зазначив, що розуміє, що його стосунки з Ріо можуть комусь видатися дивними або викликати хейт. Але він вирішив не мовчати про своє щастя, щоб дати надію тим, кому вона необхідна - ніколи не пізно зустріти своє кохання.

"Я знаю, що деякі люди говоритимуть образливі речі, але мені все одно. Я хочу поговорити про це, тому що ніколи не думав, що колись знову буду щасливим. Я хочу, щоб люди знали: ніколи не пізно знайти спокій і любов. У світі відбувається багато поганих речей, і якщо моя історія зможе дати хоч краплю надії хоча б одній людині, я буду щасливим. Недоброзичливці будуть ненавидіти, але, чесно кажучи, мені байдуже. Життя дане для того, щоб жити. У житті немає нічого важливішого за любов", - підсумував батько Меган Маркл.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

