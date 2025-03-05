"Стати Мауглі": Алан Бадоєв без нічого зробив дивну заяву

Коротко:
- Що написав Алан Бадоєв
- Якими фото він поділився
Український відомий режисер Алан Бадоєв, який нещодавно запустив спільний проєкт з Ольгою Навроцькою, поділився відвертим постом.
На своїй сторінці в Instagram, він написав, що шум зовні так сильно стискає голову, що неможливо відчувати. "Бажано стати Мауглі і бігти за світлом", - написав знаменитість.
Він також виклав низку фотографій у білизні та без неї. Також він поділився краєвидами на океан, фото сигарет і льоду в склянці. До слова, фоловери вирішили підтримати кліпмейкера і стали писати йому про те, що він не один.
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Раніше Главред писав, що український відомий режисер Алан Бадоєв поділився з передплатниками, що розпочав спільний проєкт разом з українською письменницею і дизайнером Ольгою Навроцькою. На своїй сторінці в соцмережах Алан опублікував кадри з Ольгою і зазначив, що вони вже майже три роки "живуть з надважливим проєктом".
Раніше Бадоєв розповів, як 34-річна співачка Anna Asti (уродженка України), яка активно продовжує будувати свою кар'єру в країні-агресорі Росії навіть після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну, заборгувала йому велику суму грошей.
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Хто такий Алан Бадоєв?
Алан Бадоєв - український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських і зарубіжних зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко позначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їхньому опору окупантам.
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