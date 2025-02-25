Син Кличка дебютував за збірну України з баскетболу - яскрава реакція мами

Наталія Єгорова не змогла стримати захоплення і гордості за молодшого сина.

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Макс Кличко дебютував за збірну України - реакція Наталії Єгорової / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova, instagram.com/maximklitschko1

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Молодший син Віталія Кличка та Наталії Єгорової виступив за збірну України з баскетболу

Ексдружина мера Києва похвалилася успіхами сина

19-річний Максим-Олександр Кличко успішно будує баскетбольну кар'єру. Днями в нього відбувся дебют у складі Збірної України - на останньому відбірковому матчі на чемпіонат Європи-2025.

Національна чоловіча збірна України здобула перемогу над Португалією. Макс Кличко провів на майданчику 9 хвилин, за які йому вдалося принести команді 7 очок, повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

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За успіхами молодшого сина в онлайн-режимі спостерігала Наталія Єгорова - співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала кадри з Максимом і зазначила, що дуже пишається своїм сином.

Макс Кличко дебютував за збірну України - реакція Наталії Єгорової / instagram.com/natalia_yegorova

Макс Кличко дебютував за збірну України - реакція Наталії Єгорової / instagram.com/natalia_yegorova

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Хто така Наталія Єгорова? Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструктор з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.

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