Син Кличка дебютував за збірну України з баскетболу - яскрава реакція мами

Коротко:
- Молодший син Віталія Кличка та Наталії Єгорової виступив за збірну України з баскетболу
- Ексдружина мера Києва похвалилася успіхами сина
19-річний Максим-Олександр Кличко успішно будує баскетбольну кар'єру. Днями в нього відбувся дебют у складі Збірної України - на останньому відбірковому матчі на чемпіонат Європи-2025.
Національна чоловіча збірна України здобула перемогу над Португалією. Макс Кличко провів на майданчику 9 хвилин, за які йому вдалося принести команді 7 очок, повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України.
За успіхами молодшого сина в онлайн-режимі спостерігала Наталія Єгорова - співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала кадри з Максимом і зазначила, що дуже пишається своїм сином.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що популярна українська акторка Олена Вознесенська втретє стала мамою. Зірка серіалів "Слід" і "Жіночий лікар" розкрила стать дитини.
Також українська співачка Оля Цибульська назвала справжню людину серед українських зірок. Вона зазначила, що цю артистку виділяє серед інших її людяність.
Читайте також:
- Переможницю "Холостяка" запідозрили в романі з відомим співаком
- Тарас Тополя зізнався, чи готовий він і гурт Антитіла повернутися на фронт
- Рік Оскару: дружина Козловського показала найперше фото співака із сином
Хто така Наталія Єгорова?
Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструктор з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред