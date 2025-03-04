Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Я просто заклякла": Злата Огнєвіч пережила домагання

Анна Підгорна
4 березня 2025, 17:02
66
Огнєвіч розкрила подробиці неприємного епізоду свого життя.
Злата Огневич
Злата Огнєвіч стала жертвою домагання - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Короткий зміст:

  • Злата Огнєвіч зізналася, що була жертвою домагання
  • Зірка розповіла, що думає про цю ситуацію сьогодні

Українська співачка Злата Огнєвіч уперше поділилася своїм болючим досвідом - десять років тому вона стала жертвою домагань багатого і впливового чоловіка. Зізнання артистка зробила в бесіді з Люкс ФМ.

За словами Огнєвіч, під час роботи над одним із благодійних проєктів вона звернулася по фінансову підтримку до впливового бізнесмена. Обговорення нюансів співпраці відбулося в публічному місці, проте після ділових питань від чоловіка надійшли пропозиції інтимного характеру на адресу Злати.

відео дня

"Я шукала гроші на допомогу дитячому будинку. Це було десь 10 років тому. Я зустрілася з дуже одним впливовим чоловіком і просила в нього гроші на допомогу цьому дитячому будинку. В якийсь момент під час нашої зустрічі, яка проходила в людному місці, він поклав руку мені на коліно, почав гладити волосся і казати: "Знаєш, в мене вдома є така класна колекція платівок, давай з тобою поїдемо послухаємо разом". Тоді я не знала, що йому на це відповісти. Я просто заклякала на місці, у мене не було слів. Зараз я би такий ґвалт підняла, я би на нього кричала, і сказала, що покличу поліцію", - каже Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч
Хто така Злата Огнєвіч / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про розлучення української співачки СолоХи. Вона вперше назвала причини, через які розлучилася з першим чоловіком і батьком її старшої доньки.

Також українська ведуча і журналістка Марічка Падалко розповіла, куди пропала з початку повномасштабної війни та чим займається зараз її колега і подруга Лідія Таран.

Читайте також:

Хто така Злата Огнєвіч?

Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Огневич Злата Огневич новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Країна з 52-мільйонним населенням підтримала війну РФ проти України

Країна з 52-мільйонним населенням підтримала війну РФ проти України

17:01Світ
Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн - деталі

Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн - деталі

17:01Світ
До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа

До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа

17:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Драїти туалет вручну більше не треба: що потрібно додати в унітаз, простий метод

Драїти туалет вручну більше не треба: що потрібно додати в унітаз, простий метод

Гороскоп на завтра 5 березня: Близнюкам - радісна новина, Рибам - успіх

Гороскоп на завтра 5 березня: Близнюкам - радісна новина, Рибам - успіх

"Душею з вами": Алла Пугачова зробила гучну публічну заяву

"Душею з вами": Алла Пугачова зробила гучну публічну заяву

Майже, як батько: колишній чоловік Ані Лорак показав доньку вперше за довгий час

Майже, як батько: колишній чоловік Ані Лорак показав доньку вперше за довгий час

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

Останні новини

17:39

Австралія може відправити миротворців в Україну: прем'єр зробив рішушучу заяву

17:30

Працюють, не покладаючи рук: ТОП-4 трудоголіка серед знаків зодіаку

17:10

"Шрек, що вони з тобою зробили": чому п'ята частина франшизи ошелешила фанатів

17:02

"Я просто заклякла": Злата Огнєвіч пережила домагання

17:01

Країна з 52-мільйонним населенням підтримала війну РФ проти України

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:01

Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн - деталі

17:00

До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа

16:46

Бруд та неприємний запах зникнуть: як правильно мити кухонні дерев'яні дошки

16:42

Виступ Трампа у Конгресі хочуть зірвати: ЗМІ дізналися, що вигадали демократи

Реклама
16:18

Піна для гоління, сода й оцет: чим відмити старі плями на дивані

16:11

Чи є в України план "Б" після припинення підтримки союзників: відповідь уряду

16:07

Можна побачити чи не в кожному місті: чому люди кидають взуття на проводи

15:51

Хто не є ведмедем: лише одиниці вгадають за 5 секунд

15:22

Досвідчені водії завжди возять в авто чайні пакетики в березні: для чого це

15:19

Тарифи на світло з 1 травня: чи прийдеться українцям платити більше

15:11

СБУ дісталася до Охлобистіна: що загрожує путіністу

15:08

Танцюрист-воїн Дікусар втер носа поплічникам Трампа: "Думають, що у нас немає"

15:00

Туск підтвердив зупинення постачання допомоги США в Україну через хаб у Польщі

15:00

Strong Spirit’s Games: В Україні стартували спортивні змагання для ветеранів російсько-української війни

14:50

Трамп у лютому звертався до Путіна з проханням про допомогу - Bloomberg

Реклама
14:45

Трамп розлютився і зупинив допомогу Україні після однієї фрази Зеленського – WSJ

14:35

3 найкращі способи, чим відмити жирну підлогу на кухні: не буде ні краплі брудуВідео

14:25

"Треба копати": Лукашенко хоче почати пошук рідкоземельних металів у Білорусі

14:23

"Є влучання та пожежі": в Генштабі розкрили деталі масованого удару по РФ

14:18

"Пристрасть - не вічна": Тоня Матвієнко заговорила про стосунки з Мірзояном

14:15

Дзюдоїстка Білодід засвітила каблучку з величезним каменем на безіменному пальці

14:10

Викривача НАБУ затримали на продажу партії наркотиків: Бюро пора перезавантажувати, – експертВідео

14:10

Близько 90% озброєнь, раніше виділених Україні, вже доставлено в країну - ЗМІ

14:09

Великдень у 2025 році: коли святкують католики і православні

14:05

Четверта хвиля ОКО ЗА ОКО: мережа ОККО долучається до "Дронопаду" "Повернись живим"

13:42

Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського

13:34

"Найкращий внесок": Пєсков цинічно відповів на призупинення допомоги США Україні

13:32

Закупівля аналогів і нове виробництво: в ОП оцінили ситуацію з поставками зброї

13:08

Меган Маркл зреклася свого прізвища - причина

13:06

Випробування вдачі та пізнання української культури: чому варто не пропустити прем'єру "Колеса фортуни" на 1+1 Україна

13:02

Вашингтон хоче домогтися переговорів Зеленського з Путіним: ЗМІ дізналися сценарій

12:59

"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

12:54

Очікують перемир'я: окупанти відмовляються йти на штурм у Херсонській області

12:47

Деякі українці залишаться без субсидій: хто втратить виплати вже в березні

12:32

"Такий дорогий мені": Крістіна Орбакайте звернулася до росіян

Реклама
12:19

У Білому домі розкрили причину зміни позиції США щодо війни в Україні

12:14

В США можуть обмежити можливості України бити дронами по РФ - яка причина

12:03

Чарівна рідина для орхідей: як і навіщо застосовувати кокосову водуВідео

11:43

Переозброєння ЄС: €800 млрд виділять на безпеку Європи та підтримку України

11:42

Офіційного рішення про замороження допомоги Україні від США не було - The Economist

11:34

5000 гривень на оплату комуналки: які українці можуть отримати виплати

11:20

У Раді назвали терміни "запасу міцності" України після паузи в поставках від США

11:14

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Щурам - драма, Свиням - плітки

10:56

Угорщина заблокувала виділення Україні 20 млрд євро допомоги від ЄС - Politico

10:47

"Не буде вибачатись": Зеленський готовий виконати лише одну із вимог Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти