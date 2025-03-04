"Я просто заклякла": Злата Огнєвіч пережила домагання

Огнєвіч розкрила подробиці неприємного епізоду свого життя.

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Злата Огнєвіч стала жертвою домагання - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Злата Огнєвіч зізналася, що була жертвою домагання

Зірка розповіла, що думає про цю ситуацію сьогодні

Українська співачка Злата Огнєвіч уперше поділилася своїм болючим досвідом - десять років тому вона стала жертвою домагань багатого і впливового чоловіка. Зізнання артистка зробила в бесіді з Люкс ФМ.

За словами Огнєвіч, під час роботи над одним із благодійних проєктів вона звернулася по фінансову підтримку до впливового бізнесмена. Обговорення нюансів співпраці відбулося в публічному місці, проте після ділових питань від чоловіка надійшли пропозиції інтимного характеру на адресу Злати.

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"Я шукала гроші на допомогу дитячому будинку. Це було десь 10 років тому. Я зустрілася з дуже одним впливовим чоловіком і просила в нього гроші на допомогу цьому дитячому будинку. В якийсь момент під час нашої зустрічі, яка проходила в людному місці, він поклав руку мені на коліно, почав гладити волосся і казати: "Знаєш, в мене вдома є така класна колекція платівок, давай з тобою поїдемо послухаємо разом". Тоді я не знала, що йому на це відповісти. Я просто заклякала на місці, у мене не було слів. Зараз я би такий ґвалт підняла, я би на нього кричала, і сказала, що покличу поліцію", - каже Злата Огнєвіч.

Хто така Злата Огнєвіч / інфографіка: Главред

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Хто така Злата Огнєвіч? Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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