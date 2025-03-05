Затятий холостяк Клопотенко зізнався, яку жіночу рису вважає проблемною

Євген Клопотенко розповів, які дівчата привертають його увагу.

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Євген Клопотенко розкрив свої уподобання в жінках / колаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Коротко:

Євген Клопотенко перебуває в пошуку коханої

Кулінар зазначив, що його може відштовхнути при знайомстві з дівчатами

Український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко хоч і розповідає (без імен) про своє особисте життя досить активно, його подробиці мало кому відомі. Сам кулінар не раз зізнавався, що вважає себе не найкращим матеріалом для традиційних стосунків.

Проте пошук ідеальної партнерки в його житті відбувається досить активно, адже Клопотенко точно знає, яку жінку хоче бачити поруч із собою. У своєму недавньому інтерв'ю для Катерини Крупкіної він назвав рису, яка під час нового знайомства з дівчиною може його відлякати.

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"Для мене є проблемою, коли дівчата дуже сильно переймаються за свій зовнішній вигляд. Коли ти знайомишся з дівчиною, є образ, але минає 2-3 хвилини спілкування й він зникає. Вже не має значення, який вигляд ти маєш. Мені важлива людина і як вона себе почуває. Коли в балансі з собою, то неважливо яка у тебе вага. Не треба бути красивою, щоб привертати увагу. Треба бути собою. Чоловіки набагато сильніше відчувають твою енергію. Зовнішність неважлива. Ти ж з енергією людини взаємодієш. ... Зі мною поряд може бути інтелектуальна жінка, яка внутрішньо збалансована з собою, вміє жартувати, підтримувати та спілкуватися", - зазначив Євген Клопотенко.

Хто такий Євген Клопотенко / Інфографіка: Главред

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Хто такий Євген Клопотенко? Клопотенко Євген Вікторович – український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

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