МЗС України відреагувало на оновлення українського паспорта зрадниці Лорак

Іронічно, але Ані Лорак не бажають бачити ні в Україні, ні в країні-агресорі.

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Ані Лорак громадянство - у МЗС висловилися про паспорт співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

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РосЗМІ розпустили чутки про те, що Лорак виїжджала з рф, щоб оновити українські документи, що підтверджують особу

У країні-агресорі це збудило ворожість по відношенню до співачки-зрадниці

МЗС України дало свій коментар з приводу ситуації з Куєк

Українська співачка-зрадниця Ані Лорак потрапила в скандал після того, як ЗМІ країни-окупанта поширили чутки про її українські документи: Кароліна Куєк нібито виїхала в якусь із країн, де є посольство України, щоб оновити українські документи, що підтверджують особу.

Сама Лорак цю ситуацію не коментувала, але в країні-агресорі вона привернула пильну увагу пропагандистів. Наприклад, один із російських депутатів запропонував заборонити їй повертатися до рф, а голова Федерального проєкту РФ із боротьби з корупцією закликав ретельніше перевірити діяльність співачки, мовляв, вона намагається всидіти на двох стільцях, і їй давно треба визначитися, на чий бік вона стає.

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Журналісти ТСН звернулися по коментар до Міністерства закордонних справ України щодо питання про документи Лорак. Представник МЗС спростував чутки про оновлення співачкою паспорта.

Ані Лорак громадянство - у МЗС висловилися про паспорт співачки / instagram.com/anilorak

"Міністерство закордонних справ України спростовує дану інформацію, яка була розміщена в російських ЗМІ. Ми негайно відреагували на дану ситуацію, перевірили всю інформацію, яка стосувалася можливого даного випадку через відомчу інформаційну систему, через посольство України у Вірменії та Грузії, на які посилалися російські ЗМІ", - повідомили в Міністерстві.

Ані Лорак громадянство - у МЗС висловилися про паспорт співачки / instagram.com/anilorak

Однак питання про громадянство Кароліни Куєк залишається відкритим. У лютому 2024 року з'явилися чутки про те, що вона подалася на російське громадянство, але ні підтверджень, ні спростувань цьому поки немає.

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Ані Лорак - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, який був її інструктором з йоги. Пара була разом із січня 2023 року.

У весільному інтерв'ю, яке відбулося одразу після святкової церемонії, Ісаак Віджраку розкрив подробиці свого особистого життя до шлюбу з артисткою.

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.

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