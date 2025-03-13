Ісаак Віджраку на весіллі з Ані Лорак розкрив подробиці свого особистого життя

Другий чоловік зрадниці Лорак заговорив про інших жінок.

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Ані Лорак вийшла заміж - деталі про другого чоловіка Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/isaac_vidjrakou

Що розповів Ісаак Віджраку:

Весілля з Лорак - перше в його житті

У нього двоє дітей від двох різних жінок

Сьогодні співачка-зрадниця Ані Лорак оголосила, що стала дружиною свого іспанського бойфренда Ісаака Віджраку. Весілля відбулося 14 лютого на Мальдівах, хоча розписала пара на Мальорці ще восени 2024 року.

Примітно, що під час інтерв'ю росЗМІ, присвяченому їхньому весіллю, і Віджраку, і Лорак, заговорили про свої попередні стосунки: співачка розкритикувала своє перше весілля (з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу - прим. редактора), мовляв, гулянка на 200 чоловік не мала сенсу, а її другий чоловік зізнався, що ніколи раніше не був одружений - двоє його дітей виявилися позашлюбними.

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"У мене немає такого досвіду, про який говорить Кароліна, тому що я ніколи не був одружений. Я знаю, що в ЗМІ ходять чутки, що у мене була дружина. Я б хотів внести ясність, що це не так. У мене є двоє дітей і нормальні дружні стосунки з їхніми мамами. З дітьми теж у нас прекрасні стосунки, вони - моє життя. Кароліна дуже швидко стала для них близькою людиною. Ми разом святкували їхні дні народження і були як одна велика сім'я", - розповів Ісаак Віджраку.

Ані Лорак вийшла заміж - деталі про другого чоловіка Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Ісаак Віджраку освідчився співачці у вересні 2024 року, в День її народження. Перші чутки про їхній роман почали з'являтися в січні 2023 року. Пізніше артистка перевезла коханця до столиці країни-окупанта, і почала тягати його за собою концертами та світськими заходами. Через награно пасторальну картинку "неземного кохання" багато хто підозрював Лорак і Віджраку в піар-романі.

Ані Лорак вийшла заміж - деталі про другого чоловіка Ані Лорак / instagram.com/isaac_vidjrakou

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.

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