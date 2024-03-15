Зрадниця Ані Лорак подалася на російське громадянство

Ані Лорак пробила чергове дно і тепер стане повноправним членом терористичної держави Росія.

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Ані Лорак розлютила українців черговим маячним постом / Колаж Главред, фото Instagram/anilorak

Зрадниця, співачка українського походження Ані Лорак подала заяву на отримання російського громадянства.

За інформацією пропагандистського агентства РИА Новости, прохання Лорак подала ще в лютому.

"Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки - ред.) подала заяву на отримання громадянства Росії ще в лютому", - сказав співрозмовник агентства.

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

У 2016 році депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов уже пропонував допомогти Лорак з отриманням російського паспорта, тоді представник артистки заявляв, що вона не збирається змінювати громадянство.

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Ані Лорак стала членом журі шоу талантів у країні-окупанті РФ, отримавши "жирний" гонорар у кривавих рублях.

Також частенько під критику потрапить не тільки Ані Лорак, а й її донька Софія. Під час нещодавнього її виходу у світ із матір'ю дівчинку захахахатили за те, що на тлі мініатюрної Лорак вона виглядає занадто великою.

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