Зрадниця, співачка українського походження Ані Лорак подала заяву на отримання російського громадянства.
За інформацією пропагандистського агентства РИА Новости, прохання Лорак подала ще в лютому.
"Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки - ред.) подала заяву на отримання громадянства Росії ще в лютому", - сказав співрозмовник агентства.
Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.
У 2016 році депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов уже пропонував допомогти Лорак з отриманням російського паспорта, тоді представник артистки заявляв, що вона не збирається змінювати громадянство.
Нагадаємо, нещодавно зрадниця Ані Лорак стала членом журі шоу талантів у країні-окупанті РФ, отримавши "жирний" гонорар у кривавих рублях.
Також частенько під критику потрапить не тільки Ані Лорак, а й її донька Софія. Під час нещодавнього її виходу у світ із матір'ю дівчинку захахахатили за те, що на тлі мініатюрної Лорак вона виглядає занадто великою.
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