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Відмовилася від чоловіка: зрадниця Ані Лорак відповіла на каверзне запитання

Анна Підгорна
22 квітня 2025, 23:02
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Кароліна Куєк зізналася, як її звуть тепер.
Ані Лорак, Айзек Війраку
Ані Лорак розповіла, чи взяла прізвище Ісаака Віджраку після весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Читайте більше:

  • Коли Лорак вдруге вийшла заміж
  • Чи взяла артистка прізвище чоловіка

Співачка-зрадниця Ані Лорак у вересні 2024 року вдруге вийшла заміж. Її обранцем став іспанець Ісаак Віджраку, з яким вона почала зустрічатися в січні 2023 року.

Про весілля Лорак розповіла лише в березні 2025 року - через місяць після святкової церемонії на Мальдівах. Там же пара залишилася на медовий місяць. Лише нещодавно артистка повернулася з чоловіком до країни-окупанта.

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Під час першого світського виходу в статусі дружини Віджраку Лорак, чиє справжнє ім'я Кароліна Куєк, зізналася, чи взяла вона прізвище чоловіка. Виявилося, що ім'я співачка-зрадниця не змінила, повідомляють росЗМІ.

Весілля Ані Лорак та Айзека Війраку
Ані Лорак розповіла, чи взяла прізвище Ісаака Віджраку після весілля / instagram.com/anilorak

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Ані Лорак - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, який був її інструктором з йоги. Пара була разом із січня 2023 року.

У весільному інтерв'ю, яке відбулося одразу після святкової церемонії, Ісаак Віджраку розкрив подробиці свого особистого життя до шлюбу з артисткою.

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Хто така Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.

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