Російським громадянством і не пахне: зрадниця Лорак оновила український паспорт

Кароліна Куєк у гаряче коханій нею країні-окупанті й досі залишається іноземним громадянином.

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У Ані Лорак український паспорт - зрадниця оновила документи / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

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Лорак хотіла стати громадянкою країни-агресора

З 2023 року співачка-зрадниця оновлювала свій український паспорт і в реєстрах досі числиться громадянкою України

У лютому 2024 року співачка-зрадниця Ані Лорак подалася на російське громадянство. Доля її клопотання невідова, але нещодавно артистка оновила свої українські документи, що засвідчують особу, та сплачує податки в країні-окупанті, як "іноземний громадянин".

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на власні джерела: "З огляду на те, що українських посольств у рф немає, співачці довелося їхати за кордон. В умовну Грузію, Вірменію і так далі. Там вона без зайвого шуму замінила документ. А потім відправила нові дані до ФПС - у рамках закону, щоб давати концерти в росії".

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Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців, ІП у країні-агресорі Ані Лорак зареєструвала в червні 2019 року. Відомості про реєстрацію як страхувальника з обов'язкового пенсійного та соціального страхування до ЄДРІП Лорак внесла в лютому 2025 року. У цій же виписці зазначено, що співачка має громадянство України.

Це, ймовірно, означає, що у зв'язку з весіллям, яке відбулося восени 2024-го року, та/або у зв'язку з досягненням Ані Лорак 45-річного віку восени 2023-го, співачка все-таки оновлювала свої документи згідно з українським законодавством, і згідно з ними вона досі є громадянкою України. Щоправда, як саме це вдалося зрадниці, залишається загадкою.

У Ані Лорак український паспорт - зрадниця оновила документи / egrul.nalog.ru

В Ані Лорак український паспорт - зрадниця оновила документи / egrul.nalog.ru

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Ані Лорак - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, який був її інструктором з йоги. Пара була разом із січня 2023 року.

У весільному інтерв'ю, яке відбулося одразу після святкової церемонії, Ісаак Віджраку розкрив подробиці свого особистого життя до шлюбу з артисткою.

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.

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