Російським громадянством і не пахне: зрадниця Лорак оновила український паспорт

Коротко:
- Лорак хотіла стати громадянкою країни-агресора
- З 2023 року співачка-зрадниця оновлювала свій український паспорт і в реєстрах досі числиться громадянкою України
У лютому 2024 року співачка-зрадниця Ані Лорак подалася на російське громадянство. Доля її клопотання невідова, але нещодавно артистка оновила свої українські документи, що засвідчують особу, та сплачує податки в країні-окупанті, як "іноземний громадянин".
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на власні джерела: "З огляду на те, що українських посольств у рф немає, співачці довелося їхати за кордон. В умовну Грузію, Вірменію і так далі. Там вона без зайвого шуму замінила документ. А потім відправила нові дані до ФПС - у рамках закону, щоб давати концерти в росії".
Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців, ІП у країні-агресорі Ані Лорак зареєструвала в червні 2019 року. Відомості про реєстрацію як страхувальника з обов'язкового пенсійного та соціального страхування до ЄДРІП Лорак внесла в лютому 2025 року. У цій же виписці зазначено, що співачка має громадянство України.
Це, ймовірно, означає, що у зв'язку з весіллям, яке відбулося восени 2024-го року, та/або у зв'язку з досягненням Ані Лорак 45-річного віку восени 2023-го, співачка все-таки оновлювала свої документи згідно з українським законодавством, і згідно з ними вона досі є громадянкою України. Щоправда, як саме це вдалося зрадниці, залишається загадкою.
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Ані Лорак - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, який був її інструктором з йоги. Пара була разом із січня 2023 року.
У весільному інтерв'ю, яке відбулося одразу після святкової церемонії, Ісаак Віджраку розкрив подробиці свого особистого життя до шлюбу з артисткою.
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Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.
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