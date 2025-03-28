Бойфрент голівудської актриси Меган Фокс поділився радісною новиною.

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Меган Фокс стала мамою / Колаж Главред, фото Instagram/meganfox

Коротко:

Кого народила Меган Фокс

Хто першим повідомив новину

Сім'я голлівудської акторки Меган Фокс стала більшою.

Актриса народила свою четверту дитину. Малюка вона народила від свого партнера Машин Гана Келлі після того, як раніше перенесла викидень, пише Page Six.

відео дня

Меган Фокс із батьком дитини / Фото Instagram/meganfox

"Вона нарешті тут! Наше маленьке небесне насіння", - підписав Келлі чорно-біле відео, на якому він тримає новонароджену за руку.

Пара почала зустрічатися у 2020 році почала зустрічатися, 38-річна Фокс вже була матір'ю трьох дітей від колишнього чоловіка Брайана Остіна Гріна.

Вона і 51-річний актор серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" виховують дітей Ноа, Бодхі і Джорні.

Меган Фокс стала мамою вчетверте / Фото Instagram/meganfox

За кілька годин до оголошення про народження дитини Браян Грін, який публічно критикував рокера, опублікував шалений особистий допис, який він отримав від молодого батька, що наказав йому "перестати питати, коли народиться наша дитина".

У Машин Гана Келлі, зі свого боку, є 15-річна дочка на ім'я Кейсі від колишньої дівчини Емми Кеннон.

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Главред раніше писав про те, що акторка Меган Фокс на тлі чуток про зраду коханого і їхнє розставання пішла на рішучий крок - видалила свою сторінку в Instagram.

Крім того, Меган у 2024 році розірвала зару чини зі своїм нареченим-репером Machine Gun Kelly (справжнє ім'я - Колсон Бейкер).

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