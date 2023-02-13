Меган Фокс відповіла на чутки про те, що вона кинула нареченого через його зраду

Актриса Меган Фокс на тлі чуток про зраду коханого і їх розставання пішла на рішучий крок - видалила свою сторінку в Instagram.

Меган Фокс і Машин Ган Келлі / колаж фото ua.depositphotos.com

36-річна голлівудська актриса Меган Фокс (відома по франшизі "трансформери") дуже завуальовано відповіла на чутки про те, що розлучилася зі своїм коханим – реп-виконавцем Machine Gun Kelly (справжнє ім'я − Колсон Бейкер). Про це пише портал Page Six.

Раніше з'явилася інформація про те, що Бейкер зрадив актрисі з музиканткою Софі Ллойд. Напередодні один з підписників Фокс запитав її в коментарях, чи подружився Бейкер "з Софі".

Зірка екрану не підтвердила і не спростувала теорію про зраду, і написала: "Можливо, я подружилася з Софі".

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Також актриса виклала відео, на якому спалює підозрілий лист. Крім того, Фокс у своєму листі процитувала слова треку "Pray You Catch Me" з альбому "Lemonade" Бейонсе – яку співачка присвятила невірності свого чоловіка − репера Jay-Z.

"Ви можете відчути смак нечесності / це все про вас", — написала Фокс. І потім видалила свою сторінку в Instagram.

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