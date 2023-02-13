Меган Фокс відповіла на чутки про те, що вона кинула нареченого через його зраду

36-річна голлівудська актриса Меган Фокс (відома по франшизі "трансформери") дуже завуальовано відповіла на чутки про те, що розлучилася зі своїм коханим – реп-виконавцем Machine Gun Kelly (справжнє ім'я − Колсон Бейкер). Про це пише портал Page Six.
Раніше з'явилася інформація про те, що Бейкер зрадив актрисі з музиканткою Софі Ллойд. Напередодні один з підписників Фокс запитав її в коментарях, чи подружився Бейкер "з Софі".
Зірка екрану не підтвердила і не спростувала теорію про зраду, і написала: "Можливо, я подружилася з Софі".
Також актриса виклала відео, на якому спалює підозрілий лист. Крім того, Фокс у своєму листі процитувала слова треку "Pray You Catch Me" з альбому "Lemonade" Бейонсе – яку співачка присвятила невірності свого чоловіка − репера Jay-Z.
"Ви можете відчути смак нечесності / це все про вас", — написала Фокс. І потім видалила свою сторінку в Instagram.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська співачка барбадоського Походження Ріанна через 5 місяців після народження первістка показала соковиті сідниці в танці крупним планом.
До того американська супермодель і одна з найкрасивіших жінок планети Емілі Ратаковскі прийшла на вечірку у відвертій сукні-Рибальській сітці і спокусливому бікіні.
Інші новини про шоу-бізнес:
- Молода дружина Сергія Тігіпка блиснула на вулиці принадами в міні-вишиванці
- Оголення-альтернатива купальнику: Емілі Ратаковскі" засвітилася " топлес
- "Старий підліток": Мадонна вивалила з корсета затягнуті в мережива груди