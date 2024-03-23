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Наречений - геть: Меган Фокс попросила друзів знайомити її з іншими чоловіками

Дмитро Відоменко
23 березня 2024, 02:05
За словами інсайдерів, Меган Фокс і Machine Gun Kelly вирішили дати одне одному трохи простору, залишаючись при цьому разом.
Фокс, Машин Ган Келли
Меган Фокс і Machine Gun Kelly зараз живуть окремо / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Зовсім недавно 37-річна відома американська актриса Меган Фокс розірвала заручини зі своїм нареченим-репером Machine Gun Kelly (справжнє ім'я - Колсон Бейкер). І зараз з'явилися подробиці того, в якому стані зараз перебувають їхні стосунки. Як пише портал Us Weekly, музикант і акторка роз'їхалися, і зараз Меган живе у своєму будинку в Малібу, а Колсон - у їхньому спільному будинку в Енсіно.

За словами інсайдерів, пара вирішила дати одне одному трохи простору, залишаючись при цьому разом. Щоправда, справа дійшла навіть до того, що Фокс попросила друзів "познайомити її" з іншими чоловіками.

Але близькі актриси до кінця не впевнені в тому, що роман Меган і Колсона завершився.

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"Меган важко довіряти MGK, і вона знає, що це її власна невпевненість", - кажуть вони.

Крім того, деякі джерела сумніваються, що фінал у цієї історії буде щасливим, оскільки Фокс і Бейкер "не можуть перестати сваритися одне з одним", а їхня тривала драма "може затягнутися на роки".

Хто така Меган Фокс?

Меган Деніз Фокс - американська актриса і фотомодель. Відома як виконавиця ролі Мікаели Бейнс у фільмах "Трансформери" і "Трансформери: Помста занепалих", а також за роллю Ейпріл О'Ніл у "Черепашках-ніндзя" і "Черепашках-ніндзя 2", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голлівудська актриса вже деякий час не живе разом зі своїм скандально відомим нареченим Колсоном Бейкером (він же репер Machine Gun Kelly).

Крім того, раніше акторка Меган Фокс на тлі чуток про зраду коханого та їхнє розставання пішла на рішучий крок - видалила свою сторінку в Instagram.

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