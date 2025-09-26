"Мама плакала": Євген Ламах поповнив лави ЗСУ

Євген Ламах вирішив змінити сферу діяльності.

Євген Ламах - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євген Ламах

Євген Ламах вступив до лав ЗСУ

Як новину сприйняли його близькі

Український популярний актор і номінант премії "Золота дзиґа" Євген Ламах приєднався до ЗСУ.

Про своє рішення він розповів у коментарі для "Суспільне Культура", зараз він проходить військовий вишкіл, який триватиме два місяці.

Наразі невідомо в якому підрозділі буде артист.

"Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут усі твої. І хочеться жити в цій країні надалі. Хочеться, щоб у цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека", - сказав Євген.

Євген Ламах / фото: instagram.com, Євген Ламах

Також він підкреслив, що близькі підтримали його, але мама з сумом відпустила сина захищати Україну.

Євген Ламах / фото: instagram.com, Євген Ламах

"Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль", - додав Ламах.

Про персону: Євген Ламах Євген Ламах народився 29 червня 1996 року в місті Лебедин. Дитинство і юність провів у Сумах. Євген Ламах є випускником Київського національного університету культури і мистецтв, учнем майстерні Володимира Нечипоренка. Актор був номінований на премії "Золота дзиґа" та "Кіноколо" за роль у фільмі "Черкаси".

