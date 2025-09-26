"Мама плакала": Євген Ламах поповнив лави ЗСУ

Коротко:
- Євген Ламах вступив до лав ЗСУ
- Як новину сприйняли його близькі
Український популярний актор і номінант премії "Золота дзиґа" Євген Ламах приєднався до ЗСУ.
Про своє рішення він розповів у коментарі для "Суспільне Культура", зараз він проходить військовий вишкіл, який триватиме два місяці.
Наразі невідомо в якому підрозділі буде артист.
"Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут усі твої. І хочеться жити в цій країні надалі. Хочеться, щоб у цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека", - сказав Євген.
Також він підкреслив, що близькі підтримали його, але мама з сумом відпустила сина захищати Україну.
"Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль", - додав Ламах.
Про персону: Євген Ламах
Євген Ламах народився 29 червня 1996 року в місті Лебедин. Дитинство і юність провів у Сумах.
Євген Ламах є випускником Київського національного університету культури і мистецтв, учнем майстерні Володимира Нечипоренка. Актор був номінований на премії "Золота дзиґа" та "Кіноколо" за роль у фільмі "Черкаси".
