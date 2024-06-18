"Прийде і твій час": відома українська актриса вступила до лав ЗСУ

Марія Агапітова стала на захист України та долучилася до лав Сил Оборони.

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Марія Агапітова стала на захист країни / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100009761950891

Акторка Марія Агапітова, яка грає в Національному драмтеатрі імені Лесі Українки, хотіла вступити в армію ще 2022 року, але їй відмовили зі словами "прийде і твій час".

На своїй сторінці в соцмережах акторка повідомила, що все ж таки їй вдалося долучитися до Сил Оборони і показала знімок у військовій формі.

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"Ось він і прийшов! Я встаю на захист своєї країни! Але для цього мені необхідна хороша броня, тому що я хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає", - написала Агапітова і залишила посилання на банку для збору грошей.

Хто з відомих людей пішов захищати Україну? Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

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Зазначимо, раніше Дмитро Дікусар, який служить у ЗСУ, поділився своїми надіями на майбутнє, а також розповів, що на фронті найскладніше для нього.

А також Дмитро Дікусар опублікував рідкісне фото у військовій викладці, щоб шанувальники "не забували, який у нього вигляд". Публікацію він зробив у свій день народження.

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