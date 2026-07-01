Неможливо впізнати: відомий актор кардинально змінив імідж

Коротко:
- Джон Сіна зважився на пересадку волосся через глузування в інтернеті
- Сіна шкодує, що не зробив процедуру пересадки волосся значно раніше
Американський актор і зірка реслінгу Джон Сіна здивував шанувальників несподіваною зміною зовнішності. Артист повністю поголив голову і показав новий образ у своєму акаунті в соціальній мережі X.
49-річний актор пояснив, що таке радикальне перетворення пов’язане з черговим етапом пересадки волосся. За словами Сіни, він знову зважився на процедуру, проте цього разу обрав якісніший підхід і не став економити на лікуванні.
Знаменитість зізнався, що повністю поголив голову спеціально перед другим етапом трансплантації. Такий крок необхідний для проведення процедури та досягнення максимально природного результату.
"Другий етап пересадки волосся - і цього разу я вирішив не економити, щоб отримати найкращий можливий результат", - поділився актор.
Раніше Джон Сіна відверто розповідав, що зважився на пересадку волосся через глузування в інтернеті. Після того як у нього почало прогресувати облисіння, користувачі соцмереж активно звертали на це увагу, що й підштовхнуло актора звернутися до фахівців.
В інтерв’ю People Сіна зізнавався, що шкодує лише про одне - не зробив процедуру значно раніше.
"Я побачив плакати з написом: „Лисий Джон Сіна". Саме вони підштовхнули мене дізнатися, які в мене є варіанти. Тепер у мене є ціла рутина: терапія червоним світлом, міноксидил, вітаміни, шампунь, кондиціонер. Мені шкода, що через стигму навколо цього я не наважився зробити процедуру ще 10 років тому", - говорив актор.
Зараз Джон Сіна не приховує, що задоволений результатом пересадки волосся, і відкрито говорить про процедури, які допомагають йому боротися з облисінням. За словами зірки, він не бачить причин соромитися такого рішення, адже воно позитивно вплинуло на його зовнішній вигляд.
Публікація актора швидко привернула увагу шанувальників, багато з яких зазначили, що в новому образі Джона Сіну практично неможливо впізнати.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, англійський актор Майкл Бірн, який зіграв роль Геллерта Грін-де-Вальда у фільмі "Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина перша", помер у віці 82 років.
Український комік і переможець проєкту "Холостячка" Олександр Еллерт, який після початку повномасштабної війни переїхав до США, повідомив про важливу подію у своєму житті. Артист отримав американську грін-карту і поділився цією новиною з підписниками, показавши нові документи.
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Про особу: Джон Сіна
Джон Сіна - знаменитий американський реслер, актор, телеведучий і філантроп, який здобув світову популярність завдяки виступам у федерації реслінгу WWE, де він став 16-разовим чемпіоном світу.
Вважається одним із найвидатніших професійних реслерів усіх часів. Він був головним обличчям WWE протягом 2000-х і 2010-х років. Його головні девізи на рингу - "Never Give Up" (Ніколи не здавайся) та "You Can’t See Me" (Ти мене не бачиш), який також став всесвітньо відомим інтернет-мемом.
Джон Сіна успішно перейшов із рестлінгу до Голлівуду. Відомий за ролями у таких фільмах, як "Миротворець" (серіал DC), "Форсаж 9" і "Форсаж 10", "Загін самогубців: Місія напролом", "Барбі" та комедії "Дівчина без комплексів".
Абсолютний рекордсмен благодійного фонду Make-A-Wish - він виконав понад 650 бажань для тяжкохворих дітей, що офіційно занесено до Книги рекордів Гіннеса.
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