Популярний американський актор повідомив про невиліковний діагноз

Коротко:
- Який діагноз поставили акторові
- Що він сам каже про це
Популярному американському акторові Денні Гловеру діагностували хворобу Альцгеймера.
Актор розповів про свій стан здоров’я в ефірі програми "Today" з Лестером Холтом, пише Page Six.
"У певному сенсі я можу з цим змиритися", - сказав зірка "Смертельної зброї", якому поставили діагноз "незабаром після" отримання почесної премії "Оскар" у 2022 році, у заздалегідь записаному інтерв’ю.
Однак 79-річний актор визнав: "Я впевнений, що в міру розвитку хвороби все буде змінюватися".
Він також похвалив свою сім’ю, яка "абсолютно… його підтримує".
Дочка Гловера, Мандіса, також поспілкувалася з 67-річним Холтом і сказала, що для її батька "дуже важливо" мати "контроль над власною історією, над власним життям".
Що стосується його спадщини, він зосереджений на навчанні "молодих людей" їхній "відповідальності".
Номінант на премію "Еммі" пояснив: "Справедливість - це наша колективна відповідальність. Одне я навчився у своїх батьків протягом більшої частини свого життя: люди здатні змінюватися самі. Вони стають архітекторами своїх змін".
Гловер також відверто говорив про інші проблеми зі здоров’ям у минулому - зокрема, про свою боротьбу з епілепсією.
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Про особу: Денні Гловер
Денні Гловер - американський актор і громадський діяч. Він знімався у фільмах "Американські гірки" (1997), "Кохана" (1998), "Сімейка Тененбаум" (2001), "Пила: гра на виживання" (2004), "Загублений в Америці" (2005), "Стрілець" (2007), "Stride" та "Примарний експрес" (2009), "П’ять мінаретів у Нью-Йорку" /Five Minarets in New York/ (2010). Найбільшу популярність за останні роки Гловер здобув завдяки фільму Ролланда Еммеріха "2012", де він зіграв роль президента США.
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