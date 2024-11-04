"Став полем для розчарувань": Пятов назвав винного в його розлученні з дружиною

Андрій Пятов відкрито висловився про розставання з Юлією після 19 років разом.

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Андрій Пятов розлучається - Пятов розкрив причину розлучення з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/piat30

Про що заявив Андрій Пятов:

Голкіпер підтвердив, що розлучається з дружиною

Ініціатором розриву стала Юлія, а причиною - його помилки

Футболіст визнає свою провину перед сім'єю загалом і дружиною зокрема

Днями в пресі, з посиланням на офіційний сайт Печерського районного суду міста Києва, з'явилася новина про те, що український футболіст (воротар) Андрій Пятов розлучається з дружиною. Позивачем значиться дружина голкіпера Юлія.

Спортсмен у своєму блозі в Instagram підтвердив рішення їхньої сім'ї розірвати шлюб після 19 років разом і народження чотирьох дітей. Пятов з великою ніжністю і повагою відгукнувся про вже колишню дружину, і зізнався, хто став причиною розриву.

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"Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова - це досягли МИ, а не я. Тому що без підтримки Юлі, без її віри у мене, без її любові та терпіння не було б нічого. Наша прекрасна родина, про яку навіть не міг мріяти - це все моя дружина. Юлія подарувала мені радість батьківства, гордість за своїх дітей, безумовну любов та щастя, яке лише може відчувати люблячий батько. Я дякуватиму за це завжди", - написав футболіст.

Він підтвердив, що ініціатором розриву стала Юлія, а причиною - його власні помилки, які дружина щиро намагалася виправити, але, на жаль, не змогла. При цьому спортсмен зазначив, що ніжні почуття до сім'ї та його підтримка не припиняться навіть після того, як розлучення завершиться офіційно.

"Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім’ю - найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань…Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне. МИ створили чудову родину, Я не зміг її вберегти. Потрібен час, щоб пережити цей період гідно. Зараз головне - це наші діти, яким так само важко, як і нам. Одне не зміниться ніколи - я любитиму та підтримуватиму мою сім’ю, скільки житиму на цьому світі", - запевнив Андрій Пятов.

Також спортсмен пообіцяв пізніше пояснити суть своїх "помилок", які зруйнували його шлюб, з повчальною метою - щоб його приклад допоміг уберегти інші сім'ї. Зараз він узяв тайм-аут, щоб обміркувати їх як слід.

Андрій Пятов розлучається - Пятов розкрив причину розлучення з дружиною / instagram.com/piat30

Хто такий Андрій Пятов Андрій Пятов - український футболіст, іменитий воротар. Колишній капітан національної збірної України. Учасник трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2006. Заслужений майстер спорту України. Батько чотирьох дітей, повідомляє Вікіпедія.

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