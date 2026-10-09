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"Чекаю на поліцію": Ксенія Мішина розбила елітне авто за 5 млн грн

Віталій Кірсанов
9 жовтня 2026, 19:37
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Жінка показала шанувальникам наслідки ДТП та розповіла, як відреагувала на те, що сталося.
Ксенія Мішина розбила елітний автомобіль вартістю 5 млн грн
Ксенія Мішина розбила елітний автомобіль вартістю 5 млн грн / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Коротко:

  • Навесні артистка стала власницею кросовера Mercedes-Benz GLE 450
  • Менш ніж через рік після купівлі автомобіль зазнав пошкоджень

Українська актриса Ксенія Мішина пошкодила свій новий преміальний автомобіль вартістю близько п'яти мільйонів гривень. Жінка показала шанувальникам в Instagram наслідки інциденту та розповіла, як відреагувала на те, що сталося.

Навесні артистка стала власницею кросовера Mercedes-Benz GLE 450. Однак менш ніж через рік після купівлі автомобіль зазнав пошкоджень. Під час маневру Мішина зачепила бічною частиною машини паркувальний стовпчик, з'єднаний ланцюгом. У результаті на двох дверцятах з'явилися глибокі горизонтальні подряпини та вм'ятини.

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"Чекаю на поліцію", - написала актриса, поділившись тим, що сталося, зі своїми підписниками.

Інцидент викликав бурхливу реакцію аудиторії. Одні користувачі підтримували Мішину, інші дорікали їй за неуважність за кермом. Сама знаменитість зізналася, що не збирається надто перейматися через пошкодження, оскільки те, що сталося, вже не змінити.

"От би щодня такий відгук аудиторії! Мені пишуть: "Що ти наробила, це ж нова машина!". Та вже не нова машина. Все! Інший допис: "Молодець, обкатала, вітаю!". Інший допис: "У такі моменти дякую, що це обійшлося грошима, а не здоров’ям"", - розповіла артистка.

За словами Мішиної, вона теж дотримується останньої точки зору. Актриса вважає, що в подібних ситуаціях важливо не доводити себе до істерики, а спокійно прийняти те, що сталося.

"Є два варіанти, як поводитися: довести себе до істерики, але що це змінить - нічого. Є інший варіант - це ж просто метал. Так вийшло…", - зазначила Ксенія Мішина.

'Чекаю на поліцію': Ксенія Мішина розбила елітне авто за 5 млн грн
Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина / інфографіка: Главред

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Про особу: Ксенія Мішина

Ксенія Мішина - українська актриса та телеведуча. Найвідоміші ролі: Камілла у серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

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